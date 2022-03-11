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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

#Antalya Diplomasi Forumu#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

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Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere dün gece saatlerinde kente gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sabah saatlerinde forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi’ne geldi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Yürüyerek merkeze giren Stotenberg’e, Bakan Çavuşoğlu salonları tanıttı ve bilgilendirmeler yaptı. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapacak.

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