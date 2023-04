Bakan Çavuşoğlu: Milletimiz bu tür masalardan hayrına bir şey çıkmayacağını çok iyi biliyor

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim programları çerçevesinde Burdur ziyaretinin ardından Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iftar programına katıldı.



Programdaki konuşmasında Isparta’da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu “Eğirdir’imizi anlatmaya gerek yok. Biz de Alanyalıyız, Antalyalıyız, çok iyi biliyoruz. Ama tarihi zenginlikleri açısından da doğal güzellikleri açısından da hem yurt içinden hem de yurt dışından turistleri cezbediyor. Çok sayıda turist bölgemize geliyor. Antalya’da birbirini tamamlıyor. Atalarımız buraya boşuna cennet kabak dememiş. Biz de hükümet olarak tüm Isparta’mıza ve Eğirdir’imize hep bu mercekten baktık. Hizmet ettik, güzel hizmetler getirdik. Milletvekillerimiz çok çalıştılar. Belediye Başkanlarımız çok çalıştılar. Bir taraftan yerelden bir taraftan Ankara’dan gelen hizmetlerle Isparta’mızı hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ihya ettik. Aslında tüm Türkiye’de 81 ilimizde büyük eserler kazandırdık. Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği günden bu yana ülkemize hizmet kazandırmak için gece gündüz çalışıyor” dedi.



"ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI"



Şu an önceliğin deprem bölgelerinin yeniden inşası olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Depremzede kardeşlerimizle sohbet ettim ve masamızda yine depremzede kardeşlerimiz var. Onlarla beraber inşallah iftar yapacağız. Hepsine sordum rahatınız iyi mi diye, hepsi dedi ki 'Ispartalılar, Eğirdirliler bize çok iyi bakıyor.' Allah sizden razı olsun. Bu zor zamanlarda dayanışma nedir onu gördük. Devlet-millet dayanışması, milletimizin arasındaki dayanışma dünyaya örnektir. ABD Dışişleri Bakanı geldiği zaman 'Böylesine bir dayanışma ve organizasyon görmemiştim' demişti. Gerçekten Türkiye’ye gelen herkes depremin büyüklüğünü görüyor. Ayrıca Türkiye’de devlet millet el birliğiyle yaraların nasıl sarıldığını görüyor. Bu vesileyle bu zor günlerde bize yardım eli uzatan tüm dünya ülkelerine ve halklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dört elle koştular. Depremin büyüklüğünü gördüler ama tabi Türkiye’nin ve Türk milletinin yıllardır zor durumda olanların yardımına koşmasından dolayı, adeta Türkiye’ye teşekkür etmek için 'şimdi sıra bizde' diyerek gelip yardım ettiler. Arama kurtarma ekipleri gönderdiler, sahra hastaneleri gönderdiler, çadırlar gönderdiler, konteynerler gönderdiler. Diğer taraftan ısıtıcı, jeneratör, günlük ihtiyaç dahil her şeyi gönderdiler" dedi.



Dünyanın her yerinde insanların, o ülkenin vatandaşları kendi kendilerine kampanyalar başlattıklarını hatırlatan Bakan Çavuşığlu şöyle devam etti: "Büyükelçiliklerimizi aradılar. Eşyaları getirip bıraktılar. Hepsini de Türkiye’ye getirdik. Koordinasyon olarak kurumlarımızla birlikte yaptık. Milletimizin o zor günlerinde ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduk. Şimdi milletimizi, vatandaşlarımızı deprem bölgelerinde çadırlardan konteynerlere taşımaya başladık. Ama bunların hepsi geçici. Esas Cumhurbaşkanımızın vaadettiği gibi tüm yıkılan, yıkılacak olan evlerin yerine yenisini, daha güzelini daha sağlamını yaptık. Köylerde ev yapıyoruz. Şehirlerde 1+4, 1+5 en fazla apartmanlar yapıyoruz. Tıpkı o bölgelerde yaptığımız TOKİ evleri gibi güvenli ve sağlam olacak inşallah. Vatandaşlarımızı da inşallah kendi şehirlerine bu şekilde döndüreceğiz. Bizim anlayışımız budur. Bizim anlayışımız millete hizmet etme anlayışıdır. Önümüzdeki seçimlerde yine milletimize hangi hizmetleri yapabileceğimizi anlatıyoruz. Şehir şehir, sokak sokak dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızda çok büyük teveccüh görüyoruz. Bugün Burdur’da, sokaklarda vatandaşlarımızdan çok büyük teveccüh gördük. Burada Eğirdir’de görüyoruz. Biraz sonra, iftardan sonra, Isparta merkezde gençlerimizle bir araya geleceğiz. Sokaklarda hemşehrilerimizle sohbet edeceğiz”.



“HER GÜN SAYISI ARTIP AZALAN MASALARDAN MİLLETİMİZİN HAYRINA BİR ŞEY ÇIKMAYACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR MİLLETİMİZ”



Konuşmalarına diğer partilerin vaatleriyle devam Mevlüt Çavuşoğlu, “Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz çünkü milletimiz bu ülkeye kimin hizmet edeceğini, kimin hizmet etmeyeceğini çok iyi biliyor. Başka siyasi partiler ve ittifaklar hakkında çok olumsuz konuşmak istemiyorum ama milletimiz zaten gerekeni söylüyor. Altılı, yedili, sekizli, her gün sayısı artıyor azalıyor. Bu tür masalardan milletimizin hayrına bir şey çıkmayacağını çok iyi biliyor milletimiz. Tam tersine kime hizmet ettiklerini, kimi serbest bırakacaklarını, kime özgürlük istediklerini, bunlarla ittifak yapanların hatta ana muhalefet partisinin içindekiler dahil; 'Türkiye’yi eyaletlere böleceğiz, şöyle olacak, böyle olacak, o terörist çıkacak, bu sanık çıkacak, kanun hükmünde kararnameyle çıkarılanların hepsini geri iade edeceğiz' diyerek o kaos günlerini ülkemize getirmeye çalışıyorlar. Ayrıca SİHA’larımız ve savaş uçaklarımız, yine uçak gemilerimiz dahil tüm projeleri de durdurma yönünde sözler görüyoruz. Ama milletimiz buna fırsat vermez. Milletimiz Türkiye’yi o karanlık günlere döndürmez. Milletimiz o koalisyon günlerinde ülkemizin neler çektiğini, neyle neticelendiğini, ekonomik ve siyasi krizlerle ne kadar enerji kaybettiğimizi, darbelerle, darbe girişimleriyle de 28 Şubat’ta da neleri kaybettiğimiz milletimiz çok iyi biliyor. O nedenle o koalisyon günlerine Türkiye’miz dönmeyecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.



“SANAYİDE YÜZDE 80 MİLLİLİK ORANINA ULAŞTIK”



Son yirmi yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize çok önemli hizmetler kazandırıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu “Gerçekten cumhuriyetimizin ilk yüzyılı başarıyla tamamlandıysa bunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti iktidarlarının ve Cumhur İttifakının çok önemli bir payı vardır. Son 21 yılda yaptıklarımızda. Geçmişle kıyasladığımız zaman iyi durumdayız. Evet bugün savunma sanayinde biz %80 millilik oranına ulaştık. Yüzde 20’sini ithal ediyoruz. Eskiden tam tersiydi, yüzde 80’ini dışardan ithal ederdik. Kafalarına göre istediklerini verirlerdi, istemediklerini vermezlerdi. Hala aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar ama biz kendimiz üreterek artık başkaları bize geliyor, bizden almak istiyor” dedi.



Bağımsız Türkiye için savunma sanayinin de bağımsız olması gerektiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu “Savaş uçaklarımızın, SİHA’larımızın, İHA’larımızın, gemilerimizin hepsinin bizim olması lazım. İşte yaptığımız yatırımlarla bu noktaya geldik. Evet, hayal edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Birinci yüzyılımızı böylelikle tamamladık. Ama ikinci asrımızı Türkiye asrı yapmak istiyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu Cumhurbaşkanımız paylaştı. Türkiye yüzyılında yine savunma sanayiinde bir numara olacağız. Yine ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına inşallah gireceğiz. Avrupa’da ilk 3’e gireceğiz. Diğer taraftan bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu, Türkiye şu anda bölgesel bir enerji merkezi, bir aktör olmuştur. Ama biz küresel bir güç olmak istiyoruz. Bir taraftan kendi ürettiklerimiz, diğer taraftan Türkiye üzerinden geçen boru hatlarıyla Türkiye’deki 5 tane enerji istasyonlarıyla, terminallerle, dünyanın her yerinden tankerlerle getirip Avrupa ülkelerine, Balkan ülkelerine doğal gaz satmaya başladık. Elektriği zaten yıllardır satıyoruz. Hem yenilenebilir enerji, rüzgar, aynı şekilde güneş, hidroelektrik santralleri dahil, şimdi nükleer enerji santralimizin ilk aşaması da bu sene devreye girecek. Sisteme bağlanacak. Doğal gazımız Karadeniz’den yine sisteme bağlanacak. Yani sonuçta, enerji konusunda kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken inşallah tamamen kendi kendimize yeterli olmak için çalışıyoruz. Ama dünyanın enerji tedariğinde, özellikle Avrupa’nın, önemli bir aktör haline geldik. Azerbaycan’ la, aynı şekilde Türkmenistan ve diğer kardeş ülkelerle. Evet, Türkiye artık güçlü ama bizim hedefimiz nedir, Türkiye yüzyılıyla beraber ikinci yüzyılımızı Türk asrı, Türk dünyası asrı yapmak. O nedenle cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son günlerinde Türk Devletleri Teşkilatı’nı kurduk ve Türk Dünyasını bir çatı altında birleştirdik. Vakıflarıyla, akademileriyle, parlamenter asamblesi dahil tüm kurumları bir çatı altında birleştirdik. Gözlemciler gelmeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de anayasal adıyla ve şanlı bayrağıyla yerini aldı” diye konuştu.



“TÜRK DÜNYASININ DÜNYADAKİ KONUMUNUN DAHA GÜÇLÜ OLMASI LAZIM”



Bakan Çavuşoğlu Türk dünyası birliğinin dünyada daha güçlü bir hale gelmesi gerektiğini ve önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını belirttiği konuşmasında, “Biz artık Türk dünyasının daha güçlü olmasını istiyoruz. Türk dünyasının güveni kendisine geldi. Hiç kimseyle rekabet etmiyoruz ama bizim kardeşliğimizin de güçlü olması gerekiyor ve Türk dünyasının dünyadaki konumunun da daha güçlü olması lazım. Zaten Türkiye’nin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı yapacağız derken sayın Cumhurbaşkanımız, dünyadaki konumumuzun da güçlü olması gerektiğini esas alarak vurguluyor. Çünkü dünya zor şartlardan geçiyor. Artık tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçiyoruz. Diğer taraftan müthiş bir yarış var, belirsizlikler var, çekişmeler var, krizler var, çatışmalar var, savaşlar var. Böyle bir durumda ülkemizin ve milletimizin çok daha güçlü olması lazım, istikrarlı olması lazım. 14 Mayıs seçimleriyle ülkemizin istikrarı daha da pekişecek inşallah. Daha da güçlü olacağız” dedi.



Türkiye'nin bugün barış için adım atabilen, arabuluculuk yapabilen bir ülke olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu “Cumhurbaşkanımızın sergilediği liderler diplomasiyle birlikte; görüyorsunuz Ukrayna savaşında bizden başka herhangi bir çaba sarf edebilen, netice alabilen bir ülke yoktur. Tahıl anlaşmasıyla beraber dünyadaki tahıl krizini, gıda krizini çözdük. Dünyadaki her bir haneye bu şekilde katkı sağladık. Biz artık küresel bir aktörüz ama çok daha güçlü olmamız lazım. Bunu da birlikte başaracağız. Milletimizin oylarıyla inşallah önümüzdeki 14 Mayıs’ta ilk turda cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Tabi ki Isparta’mızda da vatandaşlarımızın oylarıyla geçen dönem 3 milletvekilimiz mecliste Isparta’yı temsil etmişti. Bu sefer inşallah 4-0 bekliyoruz Isparta’dan. Isparta bunu başarır. Isparta bunu başarmıştır, yine başarır. Ben sizlere şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin cuma günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, buradaki konuşmalarının ardından Isparta'ya geçerek esnaf ziyareti yapıp gençlerle sohbet etti.