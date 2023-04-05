Bakan Çavuşoğlu: Kudüs, Mescid-i Aksa bizim kutsal yerlerimizdir

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Altındağ Belediyesi'nin düzenlediği İftar Programı'na katıldı. Çavuşoğlu, dün İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına ilişkin tepki göstererek, "Dün Mescid-i Aksa'daki İsrail saldırılarını gördük, bu saldırıları lanetliyoruz. Maalesef Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve ırkçılık, İsrail ve diğer bölgelerde de aynı şekilde devam ediyor. Artık haddini aşmıştır, biz de bugün yaptığımız açıklamayla bu saldırıyı lanetledik. İsrail'in bu saldırıları durdurması gerekiyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı düzeyinde, bizzat bizlere ramazan ayında gerginliği artırmamaları konusunda taahhütleri var. Sözlerini tutmaları gerekiyor. Kudüs, Mescid-i Aksa bunlar, bizim kutsal yerlerimizdir. Dolayısıyla İsrail'le diyaloğa girmek, bu hassasiyetlerimizi kaybetmek demek değildir. Tam tersi hassasiyetlerimiz daha da artıyor" diye konuştu.

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'ADALETTEN VE BARIŞTAN YANA OLDUK'

Bakan Çavuşoğlu, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı da işaret etti. Barış için bugün arabuluculuk yapabilen tek ülkenin Türkiye, liderler diplomasisini sürdürülebilen tek liderin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu Türkiye'ye ve Erdoğan'a güvenin göstergesidir. Çünkü biz her zaman doğruya doğru dedik. Haklının yanında olduk, sadece güçlünün değil. Adaletten ve barıştan yana olduk. Önümüzdeki süreçte de bu çabalarımızı artıracağız. Bir tahıl, gıda krizi çıktı. Tahıl Anlaşmasıyla birlikte sadece bölgemizde değil, dünyadaki tüm hanelere, evlere gıda krizi konusunda katkı sağladık. Türkiye artık böyle bir ülke oldu" dedi.

'BİZ NE RUSYA'NIN NE UKRAYNA'NIN KARŞISINDAYIZ'

Bakan Çavuşoğlu, muhalefete de dış politika eleştirisinde bulunarak, Türkiye'nin tarafsız ve objektif tutumunu sürdürmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bazıları görüyoruz 'Biz iktidara gelirsek tek taraflı politika izleyeceğiz, Rusya'yı karşımıza alacağız' diyorlar. Biz ne Rusya'nın ne Ukrayna'nın karşısındayız. Tam tersi Ukrayna'nın sınır, toprak bütünlüğünü de en iyi şekilde temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.