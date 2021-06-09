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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.06.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kırgızistan Dışişleri Bakanı kardeşim Ruslan Kazakbaev’le ikili ve bölgesel konuları görüştük." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşını 18 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda görmekten memnuniyet duyacağını da kaydetti.

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