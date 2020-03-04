DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:20,
Bakan Çavuşoğlu, Kelly Craft ve James Jeffrey ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in aralarında bulunduğu heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alındığı öğrenildi.
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