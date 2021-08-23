DHA
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Bakan Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı Albares ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız, ülkemizdeki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan İspanya'ya teşekkür etmiştir. Görüşmede, Afganistan'daki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler de ele alınmıştır" denildi.