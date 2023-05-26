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Bakan Çavuşoğlu, iş insanlarıyla bir araya geldi

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Antalya#MÜSİAD Antalya
Bakan Çavuşoğlu, iş insanlarıyla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 20:48

Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akçay ve üyelerini ziyaret etti. İş dünyası sektörlerle ilgili görüş ve taleplerini ilettikleri Bakan Çavuşoğlu gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya şubesinde iş insanlarıyla bir araya geldi. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan toplantıda iş dünyasındaki beklentiler masaya yatırıldı. Akçay, MÜSİAD olarak yurtdışında da etkili olduklarını ve yatırımlar için pazar araştırması yaptıklarını belirtirken son dönemlerde yaşanan vizedeki uzun süren işlemleri gündeme getirdi. Akçay aynı zamanda kalifiye personel beklentisinden dolayı çözüm yollarının üretilmesi için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, iş insanlarıyla bir araya geldi

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Bakan Çavuşoğlu ise Türkiye'nin dünyaya açılan bir ülke olduğunu ve ticarette de önemli katkı sağladığırı belirtti. Çavuşoğlu, vize kolaylığı ve iş adamları ile taşımacıların önündeki engellerin kaldırılmasının önceliklerinden olduğunu vurgularken eğitim sistemine de değinerek, "İş garantili eğitim modellerini geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Antalya#MÜSİAD Antalya

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