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Bakan Çavuşoğlu: İlkesel olarak yaptırımlara katılma eğilimimiz yok

#Mevlüt Çavuşoğlu#Dışişleri Bakanı#Rusya
Bakan Çavuşoğlu: İlkesel olarak yaptırımlara katılma eğilimimiz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk kanalında Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekâtına yönelik, “Elbette yaptırımlar Rus ekonomisini de etkiler bu yaptırım kararını alan AB’yi ve diğer ülkeleri de etkiler. Biz yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık, katılma eğilimimiz yok" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu özetle şu açıklamaları yaptı:

İlkesel tutum sergiliyoruz. Savaş olduğu zaman taraf tutmak zorunda değiliz tam tersi savaşın sona erdirilmesinde iki tarafla eşit şekilde diyalog kurabilen ülkeyiz. Rusya’nın saldırısı uluslararası hukukun ihlalidir.

3 RUS GEMİSİNİN GEÇİŞİNE İZİN YOK

NATO’da, Avrupa Konseyi’nde tavrımız açık ve net. 25 Şubat’taki karara neden çekimser oy kullandık? O kararda Rusya’nın temsil hakkı sona erdiriliyor. Rusya’nın buradan atılması demek Rus vatandaşların AİHM’e gidememesi demek. Bağları kopardığınız zaman bunun faydası ne olacak?

Bir savaş olduğuna göre savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili Montrö’nün 19. maddesini uygulamak durumundayız. Bunu Ruslara da söyledik diğer ülkelere de söyledik. Ruslar 27-28 Şubat’ta 4 gemisinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz’de üslere kayıtlı değildir. Biz ‘Bu gemileri göndermeyin’ dedik. Montrö’ye taraf olan ülkelere bildirdik. Dostane bir şekilde Rusya’ya bu gemileri göndermeyin dedik. O zaman savaş olup olmama kararı yoktu. Burada Rusya veya diğerleri alınganlık göstermesin. Bu dört gemiden üç tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu.”

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Dışişleri Bakanı#Rusya

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