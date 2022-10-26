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Bakan Çavuşoğlu, Gana Milli Camisi ve Külliyesi’ni ziyaret etti

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Gana Milli Camisi Ve Külliyesi#Ziyaret
Bakan Çavuşoğlu, Gana Milli Camisi ve Külliyesi’ni ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 20:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gana'da, Gana Milli Camisi ve Külliyesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika temaslarına devam ediyor. Resmi ziyaret kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Gana Milli Camisi ve Külliyesi’ni ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Halkımızın Ganalı kardeşlerine armağanı olan Gana Milli Camisi ve Külliyesi’ni ziyaret ettik, külliyede lise eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldik. Türk-İslam mimarisinden esinlenen ve Batı Afrika’nın en büyük camilerinden biri olan bu eser kardeşliğimizin sembolü" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ve heyeti, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Gana Milli Camisi ve Külliyesi’ni ziyaret etti

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Gana Milli Camisi Ve Külliyesi#Ziyaret

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