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DHA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Endonezya’ya gidiyor

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Bakan Çavuşoğlu, Endonezya’ya gidiyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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