Bakan Çavuşoğlu, Endonezya’ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.