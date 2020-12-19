DHA
Son Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Endonezya’ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle