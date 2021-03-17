Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun "Türkiye Strateji Diyaloğu Toplantısına" katıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye, burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika önceliklerini ele aldı ve bu kapsamda gelen soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile toplantıya katıldıklarını belirterek, "Türkiye’nin stratejik dış politika öncelikleri ile reform gündemimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

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