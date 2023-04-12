Bakan Çavuşoğlu: Bulgaristan'a geniş destek veriyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan’ın Şumnu ilinde iş insanları, öğrenciler ve soydaş toplum temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

İnsanlarımız için seferber oldunuz. Elinizde avucunuzda ne varsa gönderdiniz. Elinde avucunda bir şey olmayan da duasını Türkiye'ye gönderdi. Topladığımız yardımlarla 800 fazla çadır ve 145 konteynır deprem bölgesine gönderildi. Genel Başkan Mustafa Karadayı kardeşim seçim çalışmalarına rağmen yardımları bizzat Edirne’ye kadar getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta sonu da kendisi yine Kahramanmaraş’ta ve orada Bulgaristan'dan gelen sizlerin gönderdiği bir çadırda depremzede kardeşlerimizle iftar yaptık. Yine Müslümanlar Diyaneti Yardım kampanyası düzenledi. Ayrıca Mustafa ve Vedat hocalarımız liderliğinden bütün bölge müftüleriyle birlikte deprem bölgesine geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu unutulmayacak, örnek bir dayanışma.

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'AB ÜLKELERİNDEN İLK ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDEREN ÜLKE'

Bütün deprem bölgelerini dolaştım fırsat buldukça. Bizim esas görevimiz Ankara’da yurt dışından gelen yardımları koordine etmekti ama her fırsatta deprem bölgesine gittik. Sizlerin buradan gönderdiği desteğin ne kadar hayra geçtiğini yerinde gördük. Allah hepinizden razı olsun. Bulgar dostlarımızın desteğini almak da çok anlamlıydı. Dost ve müttefikimiz Bulgaristan devleti AB ülkelerinden ilk arama kurtarma ekibi gönderen ülke oldu. Ayrıca AB içerisinde bayrağını yarıya indiren ilk ülke oldu. Cumhurbaşkanı Radev hemen depremden sonra büyükelçimizi de arayarak devlet mekanizmasını harekete geçirdi. Biz deriz ya komşu komşunun külüne muhtaçtır. Salgın döneminde olsun şu anda yaşadığımız küresel enerji krizinde olsun, biz de Bulgaristan'a geniş destek verdik. İşte Azerbaycan Büyükelçisi kardeşim de burada. Azerbaycan'la birlikte Bulgaristan'a ve Balkanlarda Güneydoğu Avrupa ülkesinde yaşayan ülkelere enerji konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle TANAP boru hattının kapasitesini arttırarak dost ve müttefik ülkelere birlikte yardımcı olacağız, beraber çalışıyoruz. Aslında şunu da bir kez daha anladık. Bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur. Birliğimizin, beraberliğimizin devamı önemlidir.

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'80 BİN CİVARINDA KONUTUN İNŞAATI BAŞLADI'

Biz de Türkiye’de devlet millet el ele verdik, yaralarımızı sarıyoruz. Ve şu ana kadar 80 bin civarında konutun inşaatı başlamış durumda. İnşallah 1 yıl içinde vatandaşlarımıza evlerini yapıp teslim edeceğiz. Bu arada vatandaşlarımızı daha iyi şartlarda barındırmak için geçici olarak deprem bölgesinde yurt ve devlet konuk evlerine ilaveten kurduğumuz çadırlardan konteynırlara sizlerin de desteğiyle taşımaya başladık. Birçok şehirlerimizde yurtlarda ve konuk evlerinde vatandaşlarımız evleri bitinceye kadar rahatça kalacaklar. Öğrencilerimizi de etkilemeden inşallah bunu devam ettireceğiz.

DÜNYA VE BALKANLARDAKİ SORUNLAR

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Tabii özellikle bugün dünyamızda ve balkanlarda çeşitli sorunlar var. Krizler var yanı başımızda, Ukrayna’da savaş var. Bunların etkilerini hepimiz derinden hissediyoruz. O nedenle birliğimiz, beraberliğimiz çok daha önemlidir. Balkanlarda batı balkanlarda krizler bazen derinleşiyor. 90’lı yılları andıran özellikle Bosna Hersek’te söylemler artmaya başladı. Kosova - Sırbistan arasında yaşanan sorunun çözümü için hep birlikte gayret sarf ediyoruz. Maalesef çatışmaların ve krizlerin yüzde 60’ı bizim etrafımızda. Afganistan'ı da dahil edecek olursak bizim etrafımızda. O nedenle girişimci ve insani dış politikamızı güçlendireceğiz. O nedenle barış için daha çok çaba sarf edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna'daki savaşın bitmesi için en çok çaba sarf eden ülke Türkiye'dir. Tahıl anlaşmasıyla bugün dünyadaki her haneye katkı sağlıyoruz. Gıda fiyat endeksinin oluşturulmasıyla birlikte fiyat düşüşüyle birlikte, yine esir takası dahil her türlü çabayı devam ettireceğiz. Yine de nükleer santralde bir kaza olmaması için temaslarımızı sürdüreceğiz. Cuma günü Viyana’da icra direktörü ile bir görüşme gerçekleştireceğiz.

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İSLAM DÜŞMANLIĞI

Diğer taraftan İslam düşmanlığının, ırkçılığın yabancı düşmanlığının hoşgörüsüzlüğün had safhaya çıktığını görüyoruz. Kur’an-ı Kerim’e kutsal kitabımıza saldırılar var. Türkiye büyükelçiliklerinin önünde oluyor. Çünkü onlar da biliyor ki Türkiye, Türk milleti, İslam’ın da sancaktarıdır. Tüm bunlarla birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Yine bütün Balkan ülkeleriyle ve milletleri ile bir ve beraber olmamız gerekiyor. Biraz önce yine Azerbaycan büyükelçimiz ile görüşüyorduk. Avrupa Konseyi’nden bu yana Azerbaycan’a da destek olmaya çalıştığını söyledik. Azerbaycan türkçesinde bir söz vardır. Teşekkür ettiğiniz zaman ‘borcumuzdur, yani görevimizdir’ anlamında. Bu bizim borcumuzdur. Siyasete girdiğim günden bu yana tüm dünyadaki soydaşlarımız da aynı şekilde soydaşlarımızın huzuru, refahı, fark ve özgürlükleri şahsen benim de önceliğim olmuştur. Cumhurbaşkanımız da iş başına geldiği günden bu yana akrabalarımıza, soydaşlarımıza, yurt dışındaki vatandaşlarımıza çok önem vermektedir.