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AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 18:10,Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın ziyaretini, Twitter'da paylaştığı mesajla değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı Bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan Ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız."

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