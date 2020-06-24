Bakan Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü

Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın ziyaretini, Twitter'da paylaştığı mesajla değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı Bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan Ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız."