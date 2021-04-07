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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 19:26 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zeyyani'nin görüşmesi, ikili arasında 4 Nisan'da yapılan görüşmenin devamı niteliği taşıyor.

Çavuşoğlu ile Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'nin 4 Nisan'da yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler ele alınmıştı.

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