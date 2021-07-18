Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'daki sel felaketinde Karaaslan çiftini kurtaran Eisenmann ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın Salzburg kentinde meydana gelen sel felaketinde Ayşe ve Salih Karaarslan çiftini kurtaran komşuları Alexander Eisenmann ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Avusturya'nın Salzburg kentinde meydana gelen sel felaketinde vatandaşlarımız Ayşe ve Salih Karaarslan çiftini kurtaran komşuları Alexander Eisenmann ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Sayın Bakanımız Eisenmann'a böylesi bir olay karşısında ortaya koyduğu cesaret ve sergilediği insaniyet için teşekkür etmiştir.
Sayın Bakanımız bu konuda sosyal medyadan da paylaşımda bulunmuştur" denildi.
Ich habe mit Alexander Eisenmann telefoniert, der unsere Landsleute Ayşe & Salih Karaarslan bei der Flutkatastrophe in #Salzburg, #Österreich, gerettet hat.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 18, 2021
Für seine Menschlichkeit in einer Zeit der zunehmenden Fremden- & Islamfeindlichkeit möchte ich mich bei ihm bedanken. pic.twitter.com/mdJUBVRFg5