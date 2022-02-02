Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin 'arabuluculuk' açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan yüreklere su serpen mesaj: 6 ay önceki ile bugünkü anlamı aynı değilBakan Koca'dan yüreklere su serpen mesaj: 6 ay önceki ile bugünkü anlamı aynı değil#Koronavirüs
Gedson Fernandesi KAPa bildirdi Rizespor formasıyla İstanbula geldiGedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! Rizespor formasıyla İstanbul'a geldi#Transfer
İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıİpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
Bilim Kurulundan kritik karar... Kovid-19 tedavisinde yeni dönemBilim Kurulu'ndan kritik karar... Kovid-19 tedavisinde yeni dönem!#Fahrettin Koca
Erdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik aradılarErdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik aradılar#Cumhurbaşkanı
Terör örgütüne Kartal darbesi Dev harekatın detayları belli olduTerör örgütüne 'Kartal' darbesi! Dev harekatın detayları belli oldu#MSB
Rusyaya karşı flaş hamle... Biden resmen onayladıRusya'ya karşı flaş hamle... Biden resmen onayladı!#Joe Biden
Emine Erdoğan, miniklerle bir araya geldiEmine Erdoğan, miniklerle bir araya geldi#Emine Erdoğan
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Muskın başına bela oldu... Herkes onun peşindeMusk'ın başına bela oldu... Herkes onun peşinde! #Elon Musk
O davayı kazandı Benim anneliğimi sorgulayanlarO davayı kazandı! 'Benim anneliğimi sorgulayanlar'#Ceren Hindistan
İstanbula döndü, F.Bahçe resmen açıkladıİstanbul'a döndü, F.Bahçe resmen açıkladı#Fenerbahçe
Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldüSinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü#Monica Vitti
Omicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid UtancıOmicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid Utancı#Covid-19
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladıBakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı#Mehmet Muş
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin 'arabuluculuk' açıklaması

#Mevlüt Çavuşoğlu#Ukrayna#Rusya
Bakan Çavuşoğlundan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin arabuluculuk açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve çevresindeki son duruma bakıldığında 'donmuş çatışma' teriminin yanıltıcı olduğunu belirterek, "Çatışma çatışmadır. Bunlar çözümleri dondurulan çatışmalardır ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüm olmadan her an şiddete dönüşebilir. Bu yüzden arabuluculuğa daha fazla odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 11'inci Bakanlar Toplantısı'na eş başkanlık etti. Çavuşoğlu, çevrim içi gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulundu. Dünyada zorlu bir çatışma ortamı olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, çatışmalardan etkilenen ülkelerde yaklaşık 2 milyar kişinin yaşadığını söyledi. Son 60 yılda meydana gelen çatışmaların yüzde 40'ının doğal kaynaklar nedeniyle çıktığını kaydeden Çavuşoğlu, bu oranın iklim değişikliğine bağlı olarak artabileceğini dile getirdi.  

'BİZ ÖNCÜLÜK EDENE KADAR TEK KARAR YOKTU'

Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun, ilk 10 yılında önemli başarılara imza attığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Çatışmaların barışçıl bir şekilde çözümü 1945'ten beri BM Sözleşmesi'nin bir parçası olmuştur. Ancak 2011'de biz birincisine öncülük edene kadar tek bir Genel Kurul kararı yoktu" dedi. 

Haberin Devamı

'DONMUŞ ÇATIŞMA TERİMİ YANILTICIDIR' 

Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime işaret ederek, "Ukrayna ve çevresindeki son durumun bize gösterdiği gibi 'donmuş çatışma' terimi yanıltıcıdır. Çatışma çatışmadır. Bunlar çözümleri dondurulan çatışmalardır ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüm olmadan her an şiddete dönüşebilir. Bu yüzden arabuluculuğa daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Bu nedenle, geçmiş çalışmalarımızla ilgili düşüncelerinizi duymayı ve sonraki adımlarımız için ilham bulmayı dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Ukrayna#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci