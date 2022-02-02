Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin 'arabuluculuk' açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 11'inci Bakanlar Toplantısı'na eş başkanlık etti. Çavuşoğlu, çevrim içi gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulundu. Dünyada zorlu bir çatışma ortamı olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, çatışmalardan etkilenen ülkelerde yaklaşık 2 milyar kişinin yaşadığını söyledi. Son 60 yılda meydana gelen çatışmaların yüzde 40'ının doğal kaynaklar nedeniyle çıktığını kaydeden Çavuşoğlu, bu oranın iklim değişikliğine bağlı olarak artabileceğini dile getirdi.

'BİZ ÖNCÜLÜK EDENE KADAR TEK KARAR YOKTU'

Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun, ilk 10 yılında önemli başarılara imza attığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Çatışmaların barışçıl bir şekilde çözümü 1945'ten beri BM Sözleşmesi'nin bir parçası olmuştur. Ancak 2011'de biz birincisine öncülük edene kadar tek bir Genel Kurul kararı yoktu" dedi.

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'DONMUŞ ÇATIŞMA TERİMİ YANILTICIDIR'

Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime işaret ederek, "Ukrayna ve çevresindeki son durumun bize gösterdiği gibi 'donmuş çatışma' terimi yanıltıcıdır. Çatışma çatışmadır. Bunlar çözümleri dondurulan çatışmalardır ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüm olmadan her an şiddete dönüşebilir. Bu yüzden arabuluculuğa daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Bu nedenle, geçmiş çalışmalarımızla ilgili düşüncelerinizi duymayı ve sonraki adımlarımız için ilham bulmayı dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.