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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 19:05 |  Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Alanya’da koordinasyon toplantısına katıldı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, ilçedeki orman yangınlarıyla ilgili şu ana kadar yapılan ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

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