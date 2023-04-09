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Bakan Çavuşoğlu, Afyonkarahisar’da konuştu

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Afyonkarahisar#Cumhur İttifakı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 21:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "14 Mayıs'ta milletimiz gerek ülkemizin istikrarı gerekse de dünyadaki konumumuzun daha da güçlenmesi için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy verecektir.” dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslar bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da partisinin seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katıldı. Burada partilileri ile birlikte açılışa katılan vatandaşlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verip, partisine destek istedi.

Bakan Çavuşoğlu, Millet İttifakı’nın kazanması halinde bir takım risklerin olduğunu belirterek, “Milletimizi kimin ülkemizi yönetebileceğini, hangi ittifakın milletimizin faydasına olacağını gayet iyi biliyor. AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Ceyla Uluçay, olumsuz senaryoları ortaya koydu. Eğer ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını yürüttüğü ittifakın kazanması halinde hangi risklerle karşı karşıya kalabileceğimizi söyledi. Doğrusu bu riskler iç politika, iç güvenliğimiz bakımından da çok önemlidir. Bu riskler ortadadır. Ama ayrıca başta Ukrayna savaşı olmak üzere biz tarafsız, ilkeli ve dengeli bir politika izliyoruz. Mesajlara baktığımız zaman (Millet İttifakı’nın) şunu anlıyoruz; ülkemiz bir tarafı tutacak ve hatta savaşın içerisine girecek, ‘işte şunu göstereceğiz, bunu göstereceğiz’ oysa bölgemiz de bizim tarafsız kalmamız şuanda herkesin imrendiği ve olmak istediği ama baskılar yüzünden de tarafsız olamadığı konumunu kaybetme lüksümüz yoktur. Biz önce milletimizin çıkarlarını düşünmek zorundayız” diye konuştu.

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Yaşanabilecek riskleri milletin daha iyi gördüğünü kaydeden Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Batılı ‘şöyle istiyor, böyle istiyor’ diye ülkemizin güvenliğini riske aratacak adımlar atamayız, ülkemizin refahını etkileyecek risklere ülkemizi sokamayız. Dolayısı ile başkalarının güdümünde olan siyasi parti ve ittifaklar bunu yapmak isteyeceklerdir, bunu da şimdiden söylemlerinde görüyoruz. Bu bakımdan da ciddi riskler olduğunu görüyoruz, ama milletimiz aslında bizden çok daha iyi görüyor. 14 Mayıs ta milletimiz gerek ülkemizin istikrarı gerekse de dünyadaki konumumuzun daha da güçlenmesi için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy verecektir.”

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Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri SKM’nin açılış kurdelesini keserek hizmete açtı.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Afyonkarahisar#Cumhur İttifakı

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