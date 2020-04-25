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DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 22:01,Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu açıkladı! '60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik'

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Bakan Çavuşoğlu açıkladı! '60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik'
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren 60 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye’ye getirdiklerini ve Türkiye’deki farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık" açıklamasında bulundu.

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