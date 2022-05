Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere 16-19 Mayıs 2022 tarihlerinde ABD’nin New York kentine resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Ziyaret çerçevesinde Sayın Bakanımız, 18 Mayıs 2022 tarihinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ev sahipliğinde New York’ta Birleşmiş Milletler Merkezinde gerçekleştirilecek olan 'Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı' adlı Bakanlar düzeyindeki toplantıya katılacak ve bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini gerçekleştirecek, New York’ta Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla da bir araya gelecektir” denildi.