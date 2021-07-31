Bakan Çavuşoğlu: 30 milyon TL destek ihtiyaç sahiplerine verilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de katıldığı programda orman yangınlarına ve verilecek desteklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:



Bölgede bazen poyraz bazen de meltem etkili oluyor. Bundan dolayı yangının yönü değişiyor. Manavgat'ın belli bölgelerinde özellikle kuzey kısmında yangın devam ediyor. Akseki ve Gündoğmuş'ta da yangın devam ediyor. Gazipaşa'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gündoğmuş'ta başlayan yangın, helikopterin ve uçağın girilmeyeceği türdeydi. Ama şu an öyle değil. Düne göre daha iyi durumdayız. Yarın 3 uçağı bölgeye göndereceğiz. 27 mahalle tahliye edildi. 15 mahalle kısmen yangından etkilendi. Toplamda Antalya'da 42 mahalle yangından etkilendi.

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar yapılırken hizmetler de vatandaşlarımıza verilmeye başlandı. Maalesef telef olan hayvanlar var. Onların tespitleri yapıldı. Bu gece itibariyle hepsi gömülecek.

"DESTEK ÖDEMELERİ YARINDAN İTİBAREN BAŞLLIYOR"

Yarından itibaren ödemeler başlıyor. Toplamda 30 milyon TL'lik Bunlar sadece vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için ödenecek miktarlar. Hasar tespit çalışmaları sonrasında hangi vatandaşımızın ne kadar ihtiyacı var onlar ödenecek.

"VATANDAŞIMIZIN NEYE İHTİYACI VARSA GİDERİYORUZ"

Evleri yanan vatandaşlarımız var. Bir sene içerisinde evlerini teslim edeceğiz. Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa gidermeye çalışıyoruz. Yangını bir taraftan söndürürken, vatandaşımızın da acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yurt dışından da yardım göndermek isteyenler var.

"KUNDAKLAMAYLA İLGİLİ GÖZALTILAR VAR"

Kapsamlı soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar; kundaklamayla ilgili, ormanların yakılmasıyla ilgili gözaltılar var. Çalışmalar çerçevesinde "Şu bölgeyi şunlar yaktı" diyecek somut bir bilgi veya bulgu yok. Ama çalışmalar devam ediyor. Şüpheler var. Elbette bulunacaktır. Türkiye'nin birçok şehrinde bu şekilde yangınların çıkması normal değil.

"VATANDAŞIMIZI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN GİTTİM"

Bana bir telefon geldi. Dediler ki; 'Bir mahallemizde vatandaş toplandı. Şüpheli 3 kişi var. Vatandaş, jandarma ve polisin elinden şüphelileri almak istiyor. Linç etmek istiyor' dediler. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Polise jandarmaya karşı çıkmak. Vatandaşımızı sakinleştirmek için gittim. Biraz siyasi birikimle söz söyleyen de oldu. Tepki gösterenler de oldu. Gergin bir ortamdı. Vatandaşlarımızın arasına girdim. Yaptıklarının doğru olmadığını söyledim. En gergin olan vatandaşlarımız daha sonra diğerlerini sakinleştirmek için bana yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ettim.

Tepki gösteren göstermeyen hepsiyle sonradan kucaklaştık. Sağduyu hakim oldu. Buradan tüm hemşehrilerimden ve vatandaşlarımdan ricam var; çok tahrikler olacak, devletimize ve güvenlik güçlerine güvensinler. Bu tür provokasyonların amacı milleti birbirine düşürmek. Bu tuzağa düşmesinler. Bu yangının sorumluları bulunacak ve hesabı vurulacak."

"KILIÇDAROĞLU GERÇEK BİR DEVLET ADAMI OLSAYDI BİZİ DİNLERDİ"

Sayın Kılıçdaroğlu bir devlet adamı olsaydı; öncelikle gelip koordinasyon merkezinde bizlerle görüşür, çalışmalar hakkında bilgi alır. Uçaklarla ilgili değerlendirmeleri bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bey bir kez daha izah etti. Kiralanan uçaklar da Türk Hava Kurumu üzerinden... Dediğim gibi; gerçek bir devlet adamı olsaydı, bizi dinlerdi, tavsiyelerde bulunurdu. İyi niyetli olmadığı açık. Ucuz siyaset yapmak yerine devlet adamı gibi davranmasını beklerdik.

"YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMADIK"

Kılıçdaroğlu bu devletin gücünü de bilmiyor hayırseverliğini de... Burada turizmciler dahil esnafımız, her bir muhtar arabalarla gelip yardımlar getirdiler. Yurt dışından arayanlar da oldu. Biz bir kampanya başlatmadık."

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