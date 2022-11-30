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Bakan Bozdağ'dan 'Türk Tabipler Birliği' açıklaması

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#Adalet Bakanı#Bekir Bozdağ#Türk Tabipler Birliği
Bakan Bozdağdan Türk Tabipler Birliği açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 12:11

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipler Birliği'yle (TTB) ilgili yaptığı açıklamada, "Biz çalışmayı neticelendirdik, Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTB ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyleyen Bozdağ, “Çalışmayı neticelendirdik ama sayın Cumhurbaşkanımıza henüz sunmadık” dedi.

Anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Anayasa’nın son şekli verildi. (Muhalefetle istişare süreci) Zaten ziyaretimizi yaptık. Görüşlerini, desteklerini kendilerinden talep ettik. Ayrı bir ziyaret olur mu onu bilemem. Şu anda yeni bir ziyarete ihtiyaç gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

Başörtüsü düzenlemesine ilişkin de konuşan Bozdağ, “Son şekli verildi, Meclise gelecek. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Mecliste olacak. Muhalefet ile Meclise sunulduktan sonra temas olabilir” açıklamasında bulundu.

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#Adalet Bakanı#Bekir Bozdağ#Türk Tabipler Birliği

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