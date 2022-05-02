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Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

#Bakan Bozdağ#Kılıçdaroğlu#Adalet Bakanı
Bakan Bozdağdan Kılıçdaroğluna tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi Mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum" dedi.

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Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. 

Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi Mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin içişlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi Mahkemeleri'ne benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir. Mahkeme kararını eleştirmek haktır. Ama mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmek haksızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum" dedi. 

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Bakan Bozdağdan Kılıçdaroğluna tepki

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#Bakan Bozdağ#Kılıçdaroğlu#Adalet Bakanı

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