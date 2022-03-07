Bakan Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması: Yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün yaptığı açıklamada "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak." dedi.

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STOKÇULUK AÇIKLAMASI

Bakan Bozdağ, "Stokçulukla ilgili kararları yeniden düzenleyeceğimizi ifade etmek isterim" dedi.