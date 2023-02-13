Bakan Bozdağ'dan 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'e ziyaret

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Kahramanmaraş'ın merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 10 katlı Hisami Apartmanı da yıkıldı. Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde, enkaz altındaki Beşir Yıldız'dan ses alındı. Sıkıştığı beton bloklar kesilerek 81 saat sonra enkazdan çıkarılan Beşir, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yoğun bakımda çıkan Beşir'i ziyaret etti.

'BÜYÜK BİR KAHRAMANSIN'

"Allah seni korumuş, saklamış. Her türlü tehlikeden seni saklamış" diyen Bakan Bozdağ, Beşir'e ağrısı olup, olmadığını ve enkazda uyuyup, uyumadığını sordu. İyi olduğunu söyleyen Beşir Yıldız, "Bazen uyudum, üşümedim. Sanki battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim. Sadece kolumu biraz kaldırabildim" dedi. Bu sözlerin ardından Bozdağ, Beşir'e, "Büyük bir kahramansın. Cesur birisin, enkazın altında depremle mücadele ettin. Bir sürü sıkıntıya göğüs gerdin, teslim olmadın. Sen hakikaten kahramansın. Cumhurbaşkanı'mıza da seni anlatacağım" dedi. Beşir'in tedavisini yapan doktor da durumunun iyi olduğunu, birkaç gün gözlem yaptıktan sonra taburcu edebileceklerini söyledi.