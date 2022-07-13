Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu'na sel tepkisi

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde ’AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bozdağ, muhalefet partilerine yönelttiği eleştirilerde "Bakın; biz tatilde, bayramda hep beraber milletin arasındayız. Toplantılar, eser açılışları yapıyoruz. Ama bunlar sel felaketinde tatilini dahi bozmuyorlar. Böyle bir şey olur mu?" dedi.

'YENİ BİR YÖNETİM BİÇİMİ'

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel felaketi yaşanırken tatilden dönmemesine tepki gösteren Bakan Bozdağ "Ben tatilden telefonla felaket bölgesini yönettim’ diye yeni bir yönetim biçimi çıktı ortaya" dedi. Bekir Bozdağ " Aziz milletimizin bu olup biten her şeyi, vicdan terazisinde dosdoğruca tarttığına yürekten inanıyorum. Türkiye’nin yalanla dolanla, yalancılara inanarak alacağı bir mesafe yoktur" ifadelerini kullandı.

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’ALTI YÜZÜ BİR ARAYA GELSE MAĞLUP EDEMEYECEKLER’

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik televizyona çıkma çağrısını hatırlatan Bozdağ, "’Televizyona çıkalım tartışalım, kim iyiyse halk karar versin’ diyor ya. Şimdi siyasetin meydanı sandık değil midir? Seçim meydanı değil midir? Tam 15 seçimdir Tayyip bey bu meydanda baş pehlivandır. Çıkan her rakibini yenmiştir. 2018’de ilk defa yürütme organı, devlet başkanı seçimini yaptık. Şimdi ikinci seçim yapılacak. Ama Sayın Kılıçdaroğlu’nun birinci seçimde karşısına çıkmaya yüreği yetmedi. Şimdi de yüreği yeter mi, yetmez mi bilmiyoruz. Çıkacak, çıktı, geldi gitti. Yahu çık gürle, ’Ben varım’ de. Ama adamlarda yürek yok; ’Biz Tayyip beyle tek başımıza baş edemeyiz, hepimize bir elense çeker bizi tuş eder’ diyorlar. O zaman gelin 6 kişi bir olalım dediler. Bunların altısı değil, altı yüzü bir araya gelse Allah’ın izniyle mağlup edemeyecekler. Bu kadro milletin duasını ve desteğini aldığı sürece; Rabbimin desteği, yardımı olduğu sürece 7 düvel bir araya gelse yenilmez bir kadro olarak Allah’ın izniyle yoluna devam edecektir" diye konuştu.