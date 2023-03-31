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Bakan Bozdağ, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

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#Bekir Bozdağ#Mehmet Selim Kiraz#Anma
Bakan Bozdağ, Şehit Savcı Mehmet Selim Kirazı andı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 09:14

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı 31 Mart 2015'te şehit edilmesinin yıl dönümünde andı.

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Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adaleti ayakta tutan ve adalet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir" dedi. 

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#Bekir Bozdağ#Mehmet Selim Kiraz#Anma

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