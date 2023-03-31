Bakan Bozdağ, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

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Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adaleti ayakta tutan ve adalet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir" dedi.
Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 31, 2023
Hiçbir terör saldırısı,adâleti ayakta tutan ve adâlet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır.
Terörle mücadelemiz,son terörist bitene kadar sürecektir. pic.twitter.com/E5o5omLw62