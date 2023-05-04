Bakan Bozdağ, Şanlıurfa’da Tarım Fuarı'nın açılışını yaptı

Haberin Devamı

Yeni dönemde Şanlıurfa'nın tarım hazinelerinden daha fazla istifade etmesinin hükümetlerinin ana hedeflerinden biri olacağını aktaran Bozdağ, şehrin fıstık, pamuk ve hububat başta olmak üzere çok sayıda üründe sektörün birincisi olduğunu belirtti. Yeni dönemde Şanlıurfa'da gıda sanayisi alanında yeni çalışmalar yapacaklarını bildiren Bozdağ, "Pamuğu burada üretip, işlenmesinin, kumaşa dönüşmesinin başka illerde yapılması ve oraların merkez olması bizim açımızdan bir eksikliktir. Onun için üretimin merkezi buraysa ipliğin ve kumaşın merkezinin de Şanlıurfa olması bizim ana hedeflerimizden olacaktır. Bu alanı genişletecek artık pamuğun Şanlıurfa dışında işlenmesi ve diğer açılardan oralarda katma değere dönüşmesinin yanında Şanlıurfa'da işlenmesini güçlü şekilde temin ve tesis edeceğimizi ifade etmek isterim. Yeni dönemde, gıda sanayi konusunda bir gıda sektörünün Şanlıurfa'da güçlenerek oluşması, var olanın da gelişmesi, ileriye gitmesi bizim gayretlerimiz hedeflerimiz arasında yer alacak” dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, içme suyu ve tarımsal arazilerin sulanması nedeniyle tüketilen elektrik konusunda görüşmeler yaptığını anlatan Bozdağ, içme suyu konusunda şehir merkezlerindeki şebeke suyunun kırsaldaki mahalle ve mezralara ulaştırılması için karar alındığını ifade etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve yetkilerin kente gelerek bu konuda görüşmeler yaptığını belirten Bozdağ, proje çalışmasına başlandığını söyledi. Bakan Bozdağ, içme suyuyla ilgili proje tamamlandığını, kentin kırsal bölgelerinde kuyudan su alma döneminin tarih olacağını belirtti.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından fuar alanında bir traktöre bindi, daha sonra stantları gezerek çiftçilerle sohbet etti.