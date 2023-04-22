Bakan Bozdağ: Kininin, nefretinin kölesi olanlar, bu millete hayır yapabilir mi?

Haberin Devamı

AK Parti'nin Şanlıurfa'dan 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Bozdağ, partisinin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Bayramlaşma sonrası konuşan Bozdağ, "Allah'ın izni ile 14 Mayıs'tan sonra göreceksiniz; yaprak dökümü gibi pek çok siyasi partinin tabelalarını indirdiğini ya da genel başkanlarını değiştirdiğine hep beraber şahit olacağız. Hani 'Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız' diyorlar ya; Allah'ın izniyle tarihi, Şanlıurfalılar yazacak" dedi. 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk cumhurbaşkanını seçeceklerini belirten Bozdağ, "Erdoğan'ı değiştirelim diyerek bir araya gelenler, Libya'da krize giderken evdeki bulgurdan olacaktır. Çok net, bunların Türkiye diye bir derdi yok, değerli kardeşlerim. Bunlar, kin, nefret, intikam duygularının peşinde koşan, kin, nefret ve intikam hislerinin bir araya getirdiği, Türkiye diye derdi olmayan bir siyasi topluluk. Dertleri; Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'mize duydukları kin, nefret ve intikam. Şimdi sorarım; kinine, nefretine, intikam duygularına esir olanlar, hür biri gibi hizmet edebilir mi? Kininin, nefretinin kölesi olanlar, bu millete hayır yapabilir mi? Taş üstüne taş koyabilir mi? Kinini, nefretini, düşmanlığını rehber edinenler, bu millete liderlik, başkanlık yapabilir mi?" diye konuştu.

Haberin Devamı

'ERDOĞAN OLMASAYDI; HİÇBİR ŞEY OLMAZDI'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede birçok faaliyetin olmayacağını anlatan Bozdağ, şöyle devam etti: "Türkiye, doğal gaz bulabilir miydi? Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu olaydı; başörtüsü zulmü son bulur muydu? Başörtülü hakim, savcı, subay bu memlekette olur muydu? Eğer Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil de son 20 yılda Kılıçdaroğlu ve bu zihniyetin temsilcileri, Türkiye'yi yönetseydi ortaöğretim kurumlarına Kur'an- ı Kerim dersi seçmeli de olsa konabilir miydi? Soruyorum başörtülü vekil, bakan olur muydu? Eğer Tayyip bey değil de bu Kılıçdaroğlu ve avenesi olaydı; Ayasofya hür olur muydu, ibadete açılır mıydı? Bunu çoğaltabiliriz. Erdoğan olmasaydı; hiçbir şey olmazdı. Bunlar bir metre önünü göremeyen ama her yeri gördüğünü zanneden zavallı bir siyaseti temsil ediyor. Bir irade yok. İHA'lara, SİHA'lara nasıl dokunacaklarını, bağımsız ve büyük bütçeyi nasıl durduracaklarını konuşuyorlar. Bunlar, korkak. Sadece kendilerinden değil; terör örgütlerinden de korkuyorlar. Uluslararası güçlerden de korkuyorlar, başka devletlerden de korkuyorlar. O yüzden Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkıp, onun için hep beraber birlikte koşacağız, birlikte çalışacağız."

Haberin Devamı

'BUNLARIN HAYATI, TİYATRO' ​

Yalan siyaset yapılmaması gerektiğini aktaran Bozdağ, "İYİ Parti'nin grup başkanvekili açıklama yapıyor. Bunların hayatı tiyatro, milleti aldatma üzerine hayatları var. Büyük bir partinin grup başkanvekili çıkmış 'Milleti aldatmak için tiyatro oynadık, yalan söyledik' diyor. Kendi yalanlarını itiraf edenler, tiyatro oynadıklarını açıkça söyleyenlere, bu millet itibar eder mi? Her işi böyle; milleti aldatmak üzerine, tiyatro oynuyorlar. Sandığa gömerek en güzel cevabı Allah'ın izni ile vereceğiz. Tayyip bey, 'Aldatan olmadık, aldanan olmayacağız' diyor. Aldatan bir siyaseti tercih etmedik. Sandık yalanı, dolanı kabul etmez. Sandığa oy olarak yalan da yalancı da giremez. Allah'ın izniyle sandık, milletin helal ve temiz oyları ile dolacak" dedi.