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Bakan Bozdağ: İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya silahlı saldırısını telin ediyorum

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#Ankara#İsrail#Twitter
Bakan Bozdağ: İsrailin, Mescid-i Aksaya silahlı saldırısını telin ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 10:11

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere silahlı müdahalede bulunmasını lanetledi.

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Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in silahlı saldırıda bulunmasını telin ediyorum. İsrail hükümeti, haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa'nın statüsünü ve Kudüs'ün, Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiç bir saldırı değiştiremez" dedi.

İsrail güvenlik güçleri, dün akşam Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Olay sonrası Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roket atıldı. (DHA)

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#Ankara#İsrail#Twitter

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