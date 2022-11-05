Bakan Bozdağ: Hamburgerler siyasetçiye güç vermez

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Yalova’ya geldi. Yalova Valiliği ve Yalova Adliyesi’ni ziyaret eden Bakan Bozdağ, daha sonra AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Bozdağ, konuşmasının başında Yalova Belediyesi’ndeki zimmet davasının duruşması sırasında CHP’li milletvekilleri ile mahkeme heyeti arasında yaşanan gerginliğe değindi. CHP’li vekillerin mahkeme heyetini baskı altına almaya çalıştıklarını belirten Bakan Bozdağ, "Bugün Yalova Adliyesi’ni ziyaret ettik. Hakim ve savcılarımızla bir araya geldik. Bu haksızlık kendini ve haddini bilmezlik, ahlaksızlık karşısında hakkın, hukukun, adaletin ve bağımsız Türk yargısının Yalova Adliyesi’nde yanında olduğumuzu bir kez daha ilan etmek için geldik. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Hiç kimse hakim ve savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yargı yetkisinin nasıl kullanılacağına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dahi görüşme yapılamaz. Çünkü yargı görevi yapanlar, herkesin hak beklediği yerde hakkını arayanlar haklarına her türlü korku, baskı ve endişeden uzak karar veren hakimlerin Anayasa, kanun ve hukuka uygun bir vicdani kanaatle karar versinler diye bunlar temin ve tesis edilmiştir. Hakimler kimseden korkmayacak. Hiçbir baskı üstünde hissetmeyecekler. Kanuna bakacak dosyaya bakacak, delile bakacak, hak kiminse ona bakacak, tespit edildiği zaman da hakkı sahibine dünya ayağa kalksa dahi teslim edecek. Bu büyük bir cesaret işidir" dedi.



'PARMAK VE EL KOL HAREKETİ YAPMALARI KABUL EDİLEMEZ'



Siyasilerin mahkemeye baskı yapma hakları olmadığını dile getiren Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:



"Milletvekili olsun olmasın siyasi kimlik taşıyan kişilerin bir davada lehlerine sonuç çıkması için mahkemeye baskı yapma hakları yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde kimi vekillerinin de bulunduğu bazı siyasi temsilcilerinin Yalova’da mahkemeyi basmaları, hakim ve savcılarımıza parmak ve el kol hareketi yapmaları onlara hakaret etmeleri, onlara saldırmaları asla kabul edilemez. Bu haddini bilmezliğin dik alasıdır. Kendini bilmezliğin ta kendisidir. Hukuk tanımazlığın açık bir şekilde ifadesidir. Hukuk devletini ayaklar altına almaktır. Bir yandan her gün yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından bahsedeceksiniz, Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüşü yapacaksınız, öte yandan da istediğiniz kararı vermesi için mahkeme basacaksınız, mahkeme heyetine yapılmadık hakareti bırakmayacaksınız. Bu ne biçim adalet anlayışı? Bunların gücü yok. Gücü yokken mahkeme basanlar, hakimlere parmak sallayanlar, hukuku tanımayanlar Allah muhafaza azıcık güçleri olsa hukuku da adaleti de nasıl ayaklarının altına alacaklarını bu olay göstermektedir. Adalet kim, CHP’nin ilkel zihniyeti kim? Biz bu ülkenin evlatlarının eğitim-öğretim hakları elinden alınırken mahkemeye koşan ve onları engellemek için canla çalışan zihniyeti çok iyi tanırız. Biz bu ülkenin seçilmiş başbakanı ve bakanları derdest edildiğinde yargılanırken alkış tutan, idamını sevinçle karşılayan bu çağ dışı zihniyeti, adalet anlayışını çok iyi biliriz."



'DEMOKRAT PARTİ, MENDERES’İN ASILMASINDA ELİ OLANLARIN YANINDA OTURUYOR'



Demokrat Parti’nin 6’lı masada olmasını eleştiren Bakan Bozdağ, "Yargıçların, 28 Şubat’taGenelkurmay Başkanlığı’na esas duruşa geçtiği gün adalet diyen diliniz nerdeydi? Yargıçlar gidip de askerin karşısında esas duruşa geçer, hükümet bunu seyreder, meclis buna ses çıkarmaz. Nerede sizin adalet anlyaışınız? Biri sesini çıkarmadı. Bu hukuksuzluğu yapanları ayakta alkışladılar. Rahmetli Menderes’in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti’nin genel başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onu olsa, azıcık Menderes’in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu? Rahmet Erbakan olsaydı; 28 Şubat’ın gününün failleriyle 28 Şubat mazlumlarını yan yana oturtanlara ‘Hadi oradan sizi gidiler’ derdi. Bunlara haddini bildirmez miydi? Şimdi kalkmışlar Erbakan’ın hayallerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımızı ve AK kadroları indirmek için Erbakan hocamızın hasımlarıyla omuz omuza Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar. Yazıklar olsun" diye konuştu.



'BU VEKİLLERİ YARGIYA TESLİM EDELİM'



Yalova’da mahkeme gerginliğinde bulunan CHP’li vekillerin dokunulmazlığının düşürülmesi gerektiğini söyleyen Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:



"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bunlarla ilgili adli tahkikatı başlatmış, vekillerle ilgili soruşturma yetkisi ve diğer yetkiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğu için yetkisizlikten dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanımız da meclise gönderecektir. Ben inanıyorum ki TBMM’nin saygın üyeleri bu haddini ve kendini bilmez, hak ve hukuk tanımaz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracak, parmak salladıkları yargının önüne çıkaracak. Buradan da TBMM’nin başkanı ve saygın üyelerine çağrıda bulunuyorum. Türk mahkemelerine tepeden bakan, hakim ve savcılarımıza hakaret eden, el kol sallayan kendini ve haddini bilmezlerin milletin saygın temsilcisi olmaya da hakları yoktur. Lütfen bu vekillerin dokunulmazlığını Anayasa’nın öngördüğü usuller çerçevesinde kaldırmak suretiyle bunları yargıya teslim edelim. Yargının önündeTürk yargıçlarına hesap vermesini sağlayalım. Ben eminim ki TBMM, Türk yargısının ve yargı görevi yapan hakim ve savcılarımızın onurunu, kendi onuru gibi kabul edecek, bu haksızlık karşısında milletin ortak sesinin tercümanı olacak, bu haddini bilmezlere hem hadlerini öğretecek hem de hukuk devleti nedir ayan beyan öğretecek ve gösterecektir."

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