Bakan Bozdağ: Biz masayı takip ede ede yorulduk onlar toplana toplana yorulmadılar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Konya’da AK Parti İl Başkanı Hasan Angı’yı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi. Partinin il binasında gerçekleştirilen toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Türkiye’nin büyümesini durdurmak için tek yol olduğunu görüyorlar. Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki ak kadroların iktidarına son vermek. Eğer buna son verirlerse Türkiye’yi de durduracaklarına inanıyorlar. Allah’ın izniyle başarabilecekler mi? Başaramayacaklar. 15 seçimde yapamadıklarını bundan sonra da yapamayacaklar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman diyor ki, gel diyor bir televizyona çıkalım, konuşalım, tartışalım diyor. Millet görsün diyor. Yani siyasetin başpehlivanı nerede belli olur? siyaset meydanından çıkar. Televizyonda başpehlivan mı çıkar? Sandıktan çıkar. Yahu 15 seçim olmuş Tayyip Bey, bu siyaset meydanının eli bükülmez, sırtı yere gelmez, rakiplerinin sırtını yere değdiren, göbeğine güneşi gösteren siyasetin başpehlivan madalyasını şimdiye kadar elinden alan oldu mu yok. Kuşağını elinden alan oldu mu yok" ifadelerini kullandı.

"Oradan çıkmış konuşuyor" diyen Bakan Bozdağ "Gel bakalım görüşürüz. Gel o zaman sandık ortada, çık yiğit bir şekilde de ki; ben cumhurbaşkanı adayıyım. Hala masa karar verirse aday olurum demek değil. Madem başpehlivanlık istiyorsun. Yüreğin de yetiyor, çık meydana ben de varım, ben de adayım de, rekabet böyle olur. Millet hakem olsun ve kararını millet versin. Sandıktan kaçarak siyasetin meydanında siyasetçinin giydiği kıspeti giymeden burada başpehlivanlık edasıyla dolaşmaya kimsenin hakkı yoktur. Meydan burada. Halep oradaysa arşın burada. Herkesin bu meydana çıkmasında fayda var. Ama dikkat ederseniz çıkamıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanımızı tek başına yenemeyeceklerini anlayınca birisi diyor ayağından tutarım, öbürü elinden tutarım, öbürü arkadan, öbürü önden. Dört, beş, yedi kişi bir araya gelmiş, şimdi bir güreş yapacağız. Ya yediniz değil, yedi düvel gelmiş, bir araya Tayyip Bey yenilmemiş, siz mi yeneceksiniz? ben hep söylüyorum, buradan bir daha söylüyorum. Cumhurbaşkanımızı seçim meydanlarında yenmenin imkanı yok. Ben bunu söyleyince neden diyorlar. Ben de diyorum ki dayısı kuvvetli onun. Dayısı kim diyorlar? Dayısı Türk milleti. Dayısı Türk milleti olanı sandıkta yenecek güç de yok. Meydanda geçecek güç de yok. Allah’ın izniyle bunların söylediklerine de itibar etmemek lazım. Çünkü her şeyi milletimizi aldatmak, onların iradesini manipüle ederek sandıkta kendilerine oy vermek için yapıyorlar. Samimi ortaya koydukları hiçbir şey yok. Bunların samimiyeti yok. dedi.



BUNLARIN HELALLEŞME DEDİKLERİ ŞEY HESAPLAŞMADIR



CHPnin helalleşme politikasını eleştiren Bakan Bozdağ şöyle dedi:



Helalleşme diye geziyorlar, her gün konuşuyorlar. Helalleşme nasıl olur? Onun gereklerini yapmanız lazım. İzmir’de bir belediye başkanı kalkıp bizim ceddimize, atamıza hakaretler saydırırken o belediye başkanına karşı tek kelime etmeyip ecdadına saygısızlık yapmayı büyük bir fikir ve ideoloji olarak benimseyen, onu savunan fikirlerin arkasından durarak nasıl olacak bu helalleşmek? Memurları tehdit ediyor, müteahhitleri tehdit ediyor. ’İhaleye girerseniz başınıza gelmedik kalmaz’ diyor. Siyasileri tehdit ediyor, hepiniz yargılanacaksınız diyor. Önüne geleni tehdit ediyor. Yani önüne geleni tehdit ederek helalleşebilir mi bir insan? Daha şu anda iktidar yüzü görmeden sahte anketlere kanarak buradan tehdit etmedikleri adam kalmadı neredeyse. Allah muhafaza bunlara bir de güç geçse o zaman ne yapacaklar? Kestirmek mümkün değil. Bakın buradan çok net söylüyorum. Bunların helalleşme dedikleri şey hesaplaşmadır. Helalleşmeyi kazıyın altındaki gerçek yazının hesaplaşma olduğunu göreceksiniz. Çünkü bunların bütün yaptıkları bizim sahip olduğumuz değerlerle kavga etmektir. Muhafazakar çevrelere, milliyetçi çevrelere şirin görünmek için de bazı şeyler yapıyorlar.



4 SENEDİR MASADAN CUMHURBAŞKANI ADAYI İSMİ ÇIKARAMADILAR



Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemediğini ifade eden Bakan Bozdağ, Tabii cumhurbaşkanı adayını da henüz bulamadılar. Yani biz masayı takip ede ede yorulduk. Bunlar toplana toplana yorulmadılar. Yani masada ne konuşuyorlar, ne ediyorlar bilen eden yok. Dışarı çıkınca iki üç kelime anlatıyorlar. Siz yıllarca konuşacaksınız, cumhurbaşkanının vasıfları şöyle olacak, özellikleri böyle olacak ama kim olacak sorusunu hiç sormayın. Cevabını hiç aramayacaksınız. Bu masadakiler kim cumhurbaşkanı olacak? adı kimdir? falan isim olur mu? olmaz mı sorusunu birbirine sormaktan korkuyorlar. Masa çatlar, masa kırılır, masa dağılır diye endişe ediyorlar. Ya daha bir konuyu konuşmaktan endişe ediyorlar. Toplan toplan dağıl, konuş konuş dağıl, konuş konuş faydası yok. O zaman bunlar bir kararı alamadılar. 4 senedir masadan cumhurbaşkanı adayı ismi çıkaramadılar. Allah muhafaza memleket ciddi sorunlarla karşı karşıya olsa bunlar memleketin bir meselesini oturup müzakere edip kararı alana kadar herhalde atı alan Üsküdarı geçer. Bunlar kararsızlar irade ortaya koyamıyorlar. Ya iradeleri yok, irade bekliyorlar. Ya iradeleri var, cesaretleri yok. Buradan da söylüyoruz. Niye açıklamıyorsunuz? yıpranmasın diye. O zaman sizin adayınız yıpranmaya müsait biri mi? açıklayın da çıksın kendini tanıtsın. Projelerini tanıtsın, millete anlatsın. Bunu da yapmayacaklarını söylüyorlar. Yapan da yok. Hele bir AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı açıklasın. Şimdi Sayın Bahçeli de açıklıyor her yerde. Kararımız net, adayımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ve biz de açıkladık. Buyurun açıklayın. Hele bir seçim takvimi ilan edilsin. Ben korkarım ki seçim takvimi ilan edilse bile son güne kadar YSK’ya isim bildirene kadar biraz daha bekleyelim derler diye endişe ediyorum. Yani bu kadar da çekinmemek lazım. Eğer siz bu kadar zayıf bir halkayı aday yapacaksanız o zaman kendiniz bir daha düşünün. Tabii bunlar çok net söylüyorum. Türkiye’nin yönetimini kendi hür iradesiyle anayasa ve yasalar çerçevesinde yapacak bir cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Esasında bu yedili masa kendilerinin yönetimine rıza gösterecek. Kendilerinin emir eri olmayı kabul edecek bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. diye konuştu.