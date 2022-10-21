Bakan Bozdağ: Başını açana da örtene de teminat

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ADALET Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini anlatırken, “Hem başını açan hem de başını örteni teminat altına alan bir düzenleme olacak. Öyle bir formül üretmeliyiz ki toplum bunu kabul etsin, ‘Doğru’ desin. Ve bir daha da hiç kimse bu konuda sorun yaratma, güç ve imkanı bulamasın. Böyle bir değerlendirme yaptık” dedi.

Bozdağ dün TV100’deki röportajında şöyle konuştu:

NET İFADE OLACAK

“Yeni düşündüğümüz formülasyon içerisinde ülkemizdeki kadınlarımızın tercih ettiği kıyafetler teminat altına alınıyor. Bunlar tabii Anayasal ifade tarzına uygun bir şekilde, tartışmaları ortadan kaldıracak şekilde net ifade olacak. Formül ortaya çıkınca elbette ki tartışılacaktır. Tabii Anayasa Komisyonu, Meclis Genel Kurulu da bu eleştirileri dikkate alarak, eğer düzeltilmesi gereken yer varsa düzeltir, eksik varsa tamamlar. Önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanabilir diye tahmin ediyorum.”