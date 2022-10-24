Bakan Bozdağ: Başörtüsü için Anayasa'nın 24. maddesi değişecek

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

İşkenceye sıfır toleransı iktidar olunca hemen uyguladık.

Cezaevi yapmak övünülecek ve anlatılacak bir iş değil. Keşke suç işlenmese de cezaevleri olmasa. Bunlar mecbur olduğumuz işler.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

CHP'nin TBMM'ye verdiği teklif esasında olmayan sorunu yeniden sorun haline getirecek bir dayanak teşkil ediyor. Özel sektörü ve diğer alanları kapsamıyor. Kamuda sadece bir mesleği icra eden kadınları kapsıyor. Bu düzenleme yasakçı zihniyet geldiğinde, olmayan sorunu yasal dayanaklı soruna dönüştürür.

CHP bu teklifi neden verdi? Bu teklif niye şimdi geldi. AYM'de milletin temel hak ve özgürlüklerini dava konusu eden CHP. Sebebi Başkanlık sistemidir, 50+1 sistemidir. Kendi sabit oyları yetmeyince, karşıdan oy alacak.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın yenme ve kazanma korkusu onları daha fazla insanlara yaklaşmaya da zorlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır yenilmeyen bir pehlivan oluşu, CHP'yi değişmeye zorlamıştır.

"BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASANIN 24. MADDESİ DEĞİŞECEK"

Kılıçdaroğlu, Meclis'e teklifi verince, Cumhurbaşkanımız artık böyle bir sorun olmadığını söyleyerek karşı bir teklifte bulundu. Gelin bir güvence istiyorsanız daha iyisini yapalım, anayasa değişikliği yapalım. Biz bir çalışma yaptık. Hem siyasi hem uzman ekip birlikte istişare yaptık. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Bunun doğru yeri din ve vicdan hürriyetini düzenleyen anayasanın 24. maddesidir. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor.

Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP'nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum. İki maddelik bir düzenleme yapılacak. İkincisi de 41. madde. Aile Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı.

YARGI PAKETİ

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Yakında detayları paylaşacağız.

MECLİS'TE ÇEKİÇLİ PROTESTO

Meclis, vekillerin değil milletin meclisidir. Milletin değerlerini vekillerin hepsi iç tüzüğe göre çalışarak koruyacak. Kürsü sorumsuzluğunu ortaya koymuştur. Genel kurullara silahla girilmez. Çekiçle girilmez, bu da silahtır. Vekillerin içeriye silahla girmeyeceği kabul edilerek aranmıyor. Yasaklara önce vekillerin uyması gerekir. İç tüzük değişikliği Türkiye'nin hayrına olur.

DEZENFORMASYON TEKLİFİ

Bu yasa kadar haksız saldırıya uğramış çok az yasa var.

'KİMYASAL SALDIRI' İDDİASINA TEPKİ

TTB Başkanı'nın söylediği sözler yenilir yutulur değil. Büyük bir iftiradır. Önce Türk tabiplerinin buna karşı çıkması lazım. Bu ilk değil, bundan önce de TTB Başkanı'nın böyle açıklamaları var.