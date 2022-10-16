Bakan Bozdağ Bartın'da: 'İhmal varsa tespit edilecek, ilgililer hakkında hukuki işlem yapılacak'

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Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Büyük bir acı. Ateş düştüğü yeri yakar. Yüreğimiz yanıyor. Bu acıyı paylaşmak için Amasramıza geldim. Yaralılarımızın önemli bir kısmı taburcu oldu. Çam Sakura ve Bartın hastanesinde olan bazı işçilerimiz dışında hastanede yaralı kalmadı.



Tabii bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Hükümetimiz bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler aldı. Bu tedbirler bundan sonra da devam edecektir.

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5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemlidir. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımız adli tahkikatı başlattı. İlk önce 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi, hayatını kaybeden işçilerin çoğalması üzerine sayı çoğaltıldı. 5 Savcımız tahkikatı yürütmektedir.

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Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddütü olmasın.

İHMAL VARSA TESPİT EDİLECEK, İLGİLİLER HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM YAPILACAK

Savcılığımıza ve ayrıca Adli Tıp'tan gelen arkadaşlarımıza da burada huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Tahkikatı tüm Türkiye gibi biz de takip edeceğiz. İçerde soğutma çalışmaları henüz bitmediği için delil tespiti yapma imkanı henüz yok. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka sebep varsa tespit edilecek ve ilgililer hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Bakanlık olarak bu süreci yakından takip edeceğiz. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

BAKAN BOZDAĞ, YARALI MADENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Bozdağ, Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağındaki patlamada yaralanan madencileri ziyaret etti. Bartın Devlet Hastanesi’nde yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Bozdağ, kendilerine acil şifalar temenni etti. Bakan Bozdağ, yaralılardan Sezgin Çelen ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

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