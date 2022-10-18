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Bakan Bozdağ: Adalet Bakanı'nın Kur’an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez

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#Bekir Bozdağ#Berkay Kesim#Kur’An-I Kerim
Bakan Bozdağ: Adalet Bakanının Kur’an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 21:37

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın’ın Epçiler köyündeki cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki Berkay Kesim’in mezarı başında Kur’an-ı Kerim okumasına yapılan eleştirilere cevap verdi. Bozdağ, "Adalet Bakanı veya başka bir yöneticinin Kur’an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez" dedi.

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Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçla­namaz. Adalet Bakanı veya başka bir yöneticinin Kur’an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez. Kur’an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kur’an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur’an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük duadır. Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir; Bakan’ın Kur’an okumasından rahatsız olandır. Kaldı ki şehit madencimizin mezarında ’Kur’an okudu’ diye ayıplanmak, kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüğüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur’an okuyanlardan eylesin" ifadelerini kullandı. 

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#Bekir Bozdağ#Berkay Kesim#Kur’An-I Kerim

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