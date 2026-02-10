Bakan Bolat, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ataguliev ile görüştü

Haberin Devamı

Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı kapsamında başkent Aşkabat'ta bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliev ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bolat, “Dost ve kardeş Türkmenistan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nökergulı Ataguliev ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Türkmenistan ile; ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, karşılıklı fuar organizasyonları düzenlenmesi ve katılım, yatırım forumları, sektörel paneller ile ikili iş görüşmeleri organizasyonlarının düzenlenmesi konularında mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

Ticaretten müteahhitliğe, ortak yatırımlardan enerjiye, ulaştırmadan turizme kadar ekonominin her alanında iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıma konusunda birlikte çalışmaya karar verdiklerini belirten Bolat, “Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda gelişen ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize yönelik kapsamlı istişarelerde bulunduk. Türkmenistan ile 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 2,2 milyar dolarlık ticaret hacmini, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN BOLAT, TÜRKİYE'NİN TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Bakan Bolat, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Türkmenistan Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti. Bolat, sanal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımında, “Türkmenistan’da bugüne kadar 56 milyar dolar değerinde 1.098 projeyi başarıyla tamamlayan Türk iş dünyamızın temsilcileri ile Türkmenistan Büyükelçimiz Sayın Ahmet Demirok’un ev sahipliğinde Büyükelçiliğimizde kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Firmalarımızın yeni projeler almaya devam ettiğini memnuniyetle müşahede ettik. Türk müteahhitlik sektörünün gücünü ve güvenilirliğini Türkmenistan’da bir kez daha tescilleyen iş dünyamıza, ülkemizi başarıyla temsil eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.