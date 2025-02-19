Bakan Bolat: Türkiye olarak EXPO'ya 'medeniyetlerin altın çağı' konseptiyle katılacağız

Haberin Devamı

Ankara’da bir otelde Japonya Milli Günü resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko katıldı. Resepsiyon, iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat resepsiyonda yaptığı konuşmasında, Türkiye ile Japonya'nın, Asya'nın iki farklı ucunda yer alsa da kalpleri birbirine yakın iki dost ve müttefik ülke olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE- JAPONYA ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 2024 İTİBARİYLE 5,5 MİLYAR DOLAR OLMUŞTUR'

Türkiye ve Japonya olarak iş birliğine verdikleri önemin göstergesi olarak ilişkileri 2013'te stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini belirten Bakan Bolat, "Stratejik ortaklığımızın temelinde ikili ilişkilerimizi, ticaret, bilim, teknoloji, enerji ve afet yönetimi başta olmak üzere her alanda geliştirmeye ve derinleştirmeye gayret ediyoruz. Günümüz dünyasında ekonomik iş birliği, ülkeler arasındaki ilişkilerin en güçlü belirleyicilerinden biridir. 2014'te 3,8 milyar dolar olan Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacmi 2024 itibarıyla 5,5 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştır. Bu noktada, Japonya'ya sefer sayısını artıran Türk Hava Yolları’na (THY) ilaveten, Japon havayolu firması All Nippon Airways’in geçtiğimiz hafta ilk defa İstanbul seferlerine başlamasını çok önemli buluyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren 257 Japon şirketinin toplam 3,1 milyar dolarlık yatırımı, Japonya'nın ülkemize olan güvenini ve uzun vadeli iş birliği vizyonunu ortaya koymaktadır. Japonya'nın yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının toplam büyüklüğünün 2 trilyon doları aştığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin bu yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerektiğine de inanıyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'EXPO KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜNÜ 23 NİSAN 2025 OLARAK BELİRLENDİ'

Bakan Bolat, Japon firmalarıyla Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da yürütülen başarılı müteahhitlik projeleri olduğunun altını çizerek, "Önümüzdeki süreçte, Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşası sürecinde de iş birliği yaparak, bu ülkelerde önemli projelere imza atabileceğine inanıyoruz. Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak ana temasıyla düzenlenecek bu önemli etkinlikte Türkiye olarak 900 metrekarelik bir pavilyon ile ülkemizi temsil edeceğiz. Türkiye olarak, EXPO'ya 'Heyday of Civilizations' (Medeniyetlerin Altın Çağı) konseptiyle katılacağız. Bu tema, Anadolu'nun binlerce yıldır farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası oluşunu vurgulamaktadır. Göbeklitepe'den Selçuklu'ya, oradan Osmanlı İmparatorluğu'na, Hititlerden Hunlara ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar birçok kadim medeniyetlerin mirası, Türkiye'nin bugünkü modern yüzüyle harmanlanarak sergilenecektir. EXPO kapsamında Türkiye'nin milli günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2025 olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Türk ve Japon çocukların bir araya gelerek, geleceği birlikte tasarlamaları, EXPO'nun ruhuna son derece uygun bir mesaj olacaktır. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, biri Asya'nın en batısında, diğeri ise en doğu ucundaki iki ülke olarak tarihi bağlar üzerinde yükselen ilişkilerimizi karşılıklı güven ve dostluk çerçevesinde çok daha derin bir yapıya kavuşturduk. Geleceğe yönelik temel hedefimiz ise politik ve kültürel düzlemde son derece gelişmiş olan bu bağları, ekonomik ve ticari alanlara da yaygınlaştırmak olacaktır" dedi.