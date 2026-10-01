Bakan Bolat, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov ile görüştü

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Bolat, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov ile yaptığı görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu​​​​​​​.

Görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldıklarını kaydeden Bolat, turizm ve müteahhitlik hizmetleri başta olmak üzere işbirliği imkanları hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, Reşetnikov ile G20 Ticaret Bakanları Toplantısı gündemindeki başlıca konuları da değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Bolat ayrıca, 27 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı ve aynı tarihte düzenlenecek Türkiye-Rusya İş Forumu kapsamında ele alınacak konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.