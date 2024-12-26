Bakan Bolat: Kuzey Makedonya, Türkiye açısından dış ticarette adeta bir üs konumundadır

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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı himayesinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kuzey Makedonya Ticaret Odasınca başkent Üsküp'te düzenlenen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na Bakan Bolat ve heyetinin yanı sıra Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmişi, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, iki ülkeden iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Bolat, forumda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü ve kalıcı ilişkilerin, Balkanlar'da her zaman başarılı bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki tarihi bağlara dayanan ilişkilerin son yıllarda siyaset, diplomasi, savunma ve ekonomik alanda da çok büyük ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Bolat, buna katkı vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Bolat, Balkanlar'ın Türkiye açısından her zaman çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Avrupa'yı Türkiye'ye, Asya'ya bağlayan güzergahta Balkan coğrafyası, çok büyük bir önem taşımakta. Türkiye'yi de Orta ve Batı Avrupa'ya bağlayan coğrafyada da Balkanlar, çok önemli bir geçiş noktası oluşturmaktadır. Tarihsel, kültürel bağlarımızla da Balkanlar coğrafyasındaki huzur ve istikrar, bizim açımızdan büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak dış politikamızda Balkanlar’ın güçlenmesi, Balkan ülkelerinin huzur, barış ve istikrar içinde gelişmeleri çok önemli bir hedeftir ve uygulamadır." ifadelerini kullandı.

"KUZEY MAKEDONYA, TÜRKİYE AÇISINDAN ADETA BİR ÜS KONUMUNDADIR"

Türkiye'nin Balkan ülkeleri ile 2023'te toplam 34 milyar dolara yakın dış ticaret hacminin bulunduğunu dile getiren Bolat, bunun yaklaşık 22,5 milyar dolarının Türkiye'nin ihracatı, 12 milyar dolara yakın bölümünün de Türkiye'nin Balkan ülkelerinden ithalatı olduğunu kaydetti.

Bolat, uluslararası yatırımlar alanında da Balkanlar'ın Türk yatırımcılar için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bütün Balkan ülkelerinde Türk yatırımcılar bulunmakta ve her geçen gün faaliyetlerini artırmaktadırlar. Balkan ülkeleri içinde Kuzey Makedonya, Türkiye açısından gerek dış ticarette gerekse yatırımlar noktasında adeta bir üs konumundadır. Ticarette her iki ülke arasındaki toplam hacmin 900 milyon dolara bu yıl sonu itibarıyla yaklaştığını memnuniyetle ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

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Kuzey Makedonyalı Bakan Mucunski ile yaptıkları görüşmede gelecek yıl ticaret hacminde 1 milyar dolar hedefine ulaşmayı benimsediklerini anlatan Bolat, bunu iş insanlarıyla başaracaklarını söyledi.

Kuzey Makedonya'daki temaslarına da değinen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticari ilişkilerimizin temelini de iki ülkenin çok uzun süre önce yaptığı Serbest Ticaret Anlaşması oluşturmaktadır. Değerli mevkidaşım Mucunski ile görüşmemizde Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi ve yeni alanlara da genişletilmesi noktasında ekiplerimiz, kurmaylarımız arasında toplantıların, temasların başlatılması kararını aldık. İnşallah iki taraf beklentilerini, taleplerini ortaya koyarak ümit ediyoruz ki yakın vadede güncellenmiş yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalamak nasip olacaktır."

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TÜRK TURİSTLER, KUZEY MAKEDONYA'YI ZİYARET EDENLER ARASINDA İLK SIRADA

Bolat, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerde Türk yatırımlarının da çok önemli rol oynadığını belirterek, ülkede 2 binin üzerindeki Türk iş insanının birçok alanda 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını ve Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya doğrudan yatırım gerçekleştiren ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Türk turistlerin, Kuzey Makedonya'yı ziyaret edenler arasında ilk sırada olduğu bilgisini paylaşan Bolat, bu yıl 261 bin Türk turistin Kuzey Makedonya'ya ziyarette bulunduğunu ve Türk turistlerin bu ülkeye ilgisinin her geçen yıl arttığını kaydetti.

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Bolat, Kuzey Makedonya'nın kalkınma, altyapı ve üstyapı projelerine Türk müteahhitlerinin dünya çapındaki başarılarıyla katkı vermeye hazır olduklarını ve kendilerinin de bunu destekleyeceklerinin altını çizerek, "Her iki ülke arasında gümrük uygulamaları alanında, serbest bölge uygulamaları alanında işbirliği yapacağız. Bu konuda teknik anlamda gerekli her türlü işbirliğine açık olduğumuzu değerli mevkidaşıma ifade ettim. Bunun dışında savunma sanayisi alanında da gerek tedarik gerekse ortak üretim noktasında Türkiye'nin dünya çapındaki savunma sanayisi şirketleri, Kuzey Makedonyalı şirketlerle işbirliğine hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, gerçekleştirdikleri ziyaretin iki ülke arasındaki yatırım, ticaret ve altyapı projeleri noktasında verimli sonuçlar vereceğini dile getirerek, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk, müttefiklik ve karşılıklı ticaret ile üst düzey yatırım ilişkilerini daha da artıracaklarını sözlerine ekledi.