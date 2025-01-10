Bakan Bolat: İhracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, ihracattaki artışın üretime ve istihdama olumlu yansıdığını belirterek, "İthalat tarafında ise Ticaret Bakanlığımızca haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu Ekonomi Programı olumlu sonuçlarını vermektedir. TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistiklerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Kasım ayında 32 milyon 748 bin kişi ile rekor seviyelere yakın seyrederken, işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,6'ya gerilemiştir. Sanayi üretim endeksi son 20 ayın en yüksek aylık artışı olan yüzde 2,9 artmıştır. Yıllık bazda ise yüzde 1,5 artış kaydedilmiştir" dedi.

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'54 İLİMİZDE İHRACATIMIZ ARTMIŞTIR'

2024 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 2,5 oranında artışla 262 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, "Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorudur. 2024 yılında 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 54 ilimizde de ihracatımız artmıştır. İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.