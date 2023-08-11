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Bakan Bolat: Haziran ayında cari işlemler hesabı 20 ay sonra fazla verdi

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#Ömer Bolat#Ticaret Bakanı#Cari İşlem
Bakan Bolat: Haziran ayında cari işlemler hesabı 20 ay sonra fazla verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 18:41

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerinin açıklandığını ve bir önceki yılın haziran ayında 2,6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabının, bu yıl haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdiğini açıkladı.

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Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,” Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklanmıştır. Bir önceki yılın Haziran ayında 2,6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yıl Haziran ayında 674 milyon dolar fazla vermiştir. Böylelikle Ekim 2021'den bu yana ilk kez aylık fazla verilmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,6 milyar dolar fazla vermiştir. Haziran ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yüzde 42,5 azalarak 3,7 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur. Hizmet ihracatımız yüzde 11,9 artışla 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler yüzde 18,5 oranında artarak 4,8 milyar dolar olmuştur. Hizmet ihracatımız yıllıklandırılmış olarak Haziran ayında 97,3 milyar dolar ile rekor tazelemiştir. Önümüzdeki dönemde cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ekonomimizdeki önemli bir yapısal dönüşüm alanı olarak cari işlemler hesabındaki kalıcı iyileşme, makro-finansal istikrarı kuvvetlendirerek inovasyon odaklı yatırım ve üretim, ihracat, istihdam önceliklerimiz kapsamında sürdürülebilir refah artışı için önemli bir kazanım olacaktır” ifadelerini kullandı.

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#Ömer Bolat#Ticaret Bakanı#Cari İşlem

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