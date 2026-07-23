Bakan Bolat: Habur, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en kritik ihracat kapısı

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Çeşitli programlar ve incelemeler için Şırnak'a gelen Bakan Bolat, Şerafettin Elçi Havalimanı’na inmesinin ardından Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’na geçti. Sınır kapısında yürütülen çalışmalar ile tır parkında incelemelerde bulunan Bakan Bolat, Habur'un Türkiye'nin Irak ve Orta Doğu'ya açılan en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, bölgedeki yeni ulaşım ve enerji koridorlarının Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Habur Gümrük Kapısı'nın Türkiye'nin en stratejik dış ticaret noktalarından biri olduğunu vurgulayan Bolat, Irak ile ticaret hacminin yeniden büyüme sürecine gireceğine inandıklarını ifade etti. "Habur sadece bir dış ticaret kapısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biridir" diyen Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaret hacminin pandemi sonrası 20 milyar dolara yaklaştığını, geçen yıl ise toplam ticaret hacminin 14,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Irak'ta yeni hükümetin göreve başladığını belirten Bolat, Irak Başbakanı'nın önümüzdeki hafta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Ziyaret kapsamında liderler arası görüşmelerin yanı sıra iş forumları, sektör buluşmaları ve müteahhitlik toplantılarının gerçekleştirileceğini belirten Bolat, bu temasların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.



Irak'taki gümrük sisteminin normalleşmesiyle birlikte Türkiye-Irak ticaret hacminin yeniden yükselişe geçmesini beklediklerini kaydeden Bolat, Habur üzerinden gerçekleşen ticaretin daha da artacağını söyledi. Bölgede yaşanan savaşların ulaşım ve enerji koridorlarının önemini artırdığını dile getiren Bolat, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Irak üzerinden geçecek alternatif güzergâhların stratejik hale geldiğini belirtti. Bolat, Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın yeniden önem kazandığını ifade ederek, Irak yönetiminin hattın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Bolat, Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi'nin de mevcut jeopolitik gelişmelerle birlikte daha kritik hale geldiğini vurguladı.

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NUSAYBİN-KAMIŞLI GÜMRÜK KAPISI YIL SONUNA KADAR AÇILABİLİR

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Bir gün önce Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı Kuteybi Ahmet Bedavi ile görüştüklerini ifade eden Bakan Bolat, Suriye tarafının Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Bolat, Suriye tarafındaki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, iki ülkenin birlikte Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nı yeniden hizmete açmayı arzu ettiğini ifade etti. Türkiye ile Suriye arasında altı gümrük kapısının faal olduğunu hatırlatan Bolat, bunların beşinde ticaret ve yolcu geçişi yapıldığını söyledi.



KÖRFEZ ÜLKELERİNE TRANSİT TAŞIMACILIK HIZLANDI

Bakan Bolat, Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen girişimler sonucunda Suudi Arabistan'ın 14 yıldır kapalı tuttuğu transit ticaret vizelerini yeniden açtığını açıkladı. 15 Nisan'dan itibaren Türk taşımacılarının vizelerini alarak Habur üzerinden Irak ve Körfez ülkelerine taşıma yapabildiğini belirten Bolat, aynı şekilde Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları üzerinden Suriye transit geçişiyle Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'a yönelik taşımacılığın da hız kazandığını söyledi. Suriye üzerinden her gün yaklaşık 300 Türk tırının transit geçiş gerçekleştirdiğini aktaran Bolat, ayrıca Suriye üzerinden Irak'a uzanan yeni transit koridorunun da faaliyete geçtiğini bildirdi.



HABUR'DA ARAÇ TRAFİĞİ YÜZDE 25 ARTTI



Habur Gümrük Kapısı'nın Kapıkule ile birlikte Türkiye'nin en yoğun iki sınır kapısından biri olduğunu belirten Bolat, bu yılın ilk altı ayında günlük ortalama 2 bin araç giriş ve 2 bin araç çıkışı gerçekleştiğini söyledi. Temmuz ayının ilk 22 gününde ise günlük giriş ve çıkış sayısının yaklaşık 2 bin 500 araca yükseldiğini açıklayan Bolat, bu artışın ticaret hacmindeki büyümenin somut göstergesi olduğunu ifade etti. Irak'ta gümrük ve bankacılık sistemlerindeki yeni düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını belirten Bolat, Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle ekonomik entegrasyonunun önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini kaydetti.



Bakan Bolat’a ziyaretinde Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu, Sezai Uçarmak, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Vali Birol Ekici, Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.