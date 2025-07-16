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Bakan Bolat, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü

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#Bakan Bolat#Gürcistan Cumhurbaşkanı#Mikheil Kavelaşvili
Bakan Bolat, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 18:17

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Tiflis’te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Gürcistan ziyaretimiz kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Mikheil Kavelashvili tarafından kabul edildik” dedi.

Bakan Bolat, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü

Bakan Bolat, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da ileri taşınması için atılacak adımları değerlendirdik. Türk-Gürcü ilişkilerinin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve samimiyet temelinde güçlenerek her iki halkın ortak refahına katkı sağlayacağına dair güçlü inancımızı ifade ettik".

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#Bakan Bolat#Gürcistan Cumhurbaşkanı#Mikheil Kavelaşvili

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