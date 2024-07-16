Bakan Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı’na katıldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Dönem Başkanı İtalya’nın daveti üzerine geldiği Villa San Giovanni şehrinde temaslarını sürdürüyor. Bolat, uluslararası örgütlerin ve iş dünyasından temsilcilerin hazır bulunduğu G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bolat toplantıda küresel ekonomi ve ticaretteki trendleri, tedarik zincirlerini ve son dönemde artan küresel riskler noktasında Türkiye’nin perspektiflerini aktardı.

Bakan Bolat toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak, küresel tedarik zincirinin güçlenmesi ile adil ve rekabetçi, kurallara dayalı bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi noktasında muhataplarımızla iş birliğini artırmaya hazır olduğumuzun mesajını verdik. Küresel ekonomi içerisindeki konumu sürekli güçlenen ülkemizin uluslararası ticarete yön veren ülkelerden birisi olması noktasında çalışmalarımızı her platformda sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.