Bakan Bolat: Çabalarımızın bir tanesi de esnaflarımıza sağladığımız kolaylıklar

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Bakan Bolat, basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi. Bolat, “Hükümet olarak bizim bütün toplumsal kesimlerin hayatını rahatlatma çalışma şartlarını iyileştirme konusunda 22 yıldan bu yana süren çabalarımızın bir tanesi de esnaflarımıza sağladığımız kolaylıklar ve finansman kolaylığıdır. 22 yılda 528 milyar lira, yaklaşık 15 milyar doları aşan bir yüzde 50 finansmanda maliyet süspansiyonlu bu esnaf kredilerinde Şanlıurfa'mızda geçen yıl 4.8 milyar lira. Bu yılın ilk 8 ayında da 1.9 milyar lira Şanlıurfalı esnaflarımız kredi imkanlarını kullandılar. Yüzde 50 faizli süspansiyonlu ve bu krediler uzun vadeli esnaflarımızı yormayacak bir şekilde Tescomp ve Halk Bankası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde de bugün Şanlıurfalı esnaf kardeşlerimize 150 milyon liralık yeni bir finansman destek paketinin müjdesini verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın sabah bu finansman Şanlıurfa'ya gönderilmiş olacak. Esnaf kardeşlerimizin işlerini geliştirmesine, varsa yeni plan ve projeleri ile alakalı kullanımlarına açık olacak. Buna da hayırlı uğurlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.