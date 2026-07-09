Bakan Bolat: Avrupa'da beşinci büyük otomobil üssü konumundayız

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Otomotiv İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen İhracat Ödülleri Töreni’ne katıldı. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Kemal Yazıcı, TİM Başkan Vekili Baran Çelik, otomotiv sektörünün temsilcileri, ihracatçı firmaların yöneticileri ve davetliler katıldı. Programda ihracat performanslarıyla öne çıkan firmalara ödülleri takdim edildi.

‘1 TRİLYON 640 MİLYAR DOLARLIK BİR EKONOMİYE ULAŞTIK’

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'nin son 23 çeyrektir ekonomik büyümesi pozitif artış gösterdi. Biz 1 trilyon 640 milyar dolarlık bir ekonomiye ulaştık ve istihdamda da son 36-37 aydır tek haneli işsizlik oranını, işsizlik rakamını düşürmeyi başardık. Burada haziran ayı rakamlarını beraber açıkladık, bu salonda ve yüzde 22'lik bir artışla ki bunda kısmen takvim etkisi de etkili oldu, 25 milyar dolara mal ihracatımız ulaştırdık. Tarihin en yüksek haziran ayı ve tarihin en yüksek üçüncü aylık rakamıydı bu" dedi.

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'HİZMET İHRACATINDA SON 1 YIL İTİBARIYLA HAZİRAN SONUNDA 400 MİLYAR DOLARI AŞTIK

Bakan Bolat, “Benzer şekilde bu anlamda mal ithalatımız 35.3 milyar dolar olarak yüzde 23'lük bir artış gösterdi. Karşılama oranı da yüzde 70,6. 6 ay, bu yılın ilk 6 aylık karnesinde şunu gördük yarıyıl karnesi: İhracatımız yüzde 3,6 artışla 136 milyar dolara yükselirken ithalatımızda yüzde 4,6 artışla 189 milyar dolarda oldu. Yaklaşık 53 milyar dolarlık bir açıkla ilk yarıyılı kapattık. Yıllıklandırılmış haziran sonu itibarıyla son 12 ayın verilerine baktığımızda mal ihracatımızda yüzde 4,1 artışla 278 milyar dolara yükseldik. Bunun anlamı şudur: 273,3 milyar dolarla kapattığımız ilk geçen yıl aralık ayında 12 aylık rakamdan sonra üstüne 4,7 milyar dolar ilave artış sağladık ve 278'e geldik. Yıl sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 4 milyar dolarlık bir artış başarmak kaldı. İnşallah onu da sizlerin sayesinde hep birlikte bütün ihracat ailesiyle başaracağız. Diğer taraftan hizmet ihracatını da kattığımızda son 1 yıl itibarıyla haziran sonunda 400 milyar doları aştık. 400,3 milyar dolara ulaştık ve bu anlamda da ihracatın ithalatı karşılama oranı mal ticaretinde haziran sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 74,4 oldu" diye konuştu.

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‘AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADAYIZ’

Bakan Bolat, "Hükümetimizin son 23 senede Türkiye ekonomisini düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde büyütmeyi başarması, milli gelirdeki artış, otomotiv sektörünü de olumlu etkiledi. 41,5 milyar dolar geçen yılki ihracat başarımız olarak başarıldı. 41,5 milyar dolar sektörel anlamda birinci sektör oldu. Bu sektörümüz Avrupa'nın beşinci büyük sektörüdür. Otomotiv dünyasında, otomotiv sektöründe, dünyada da 13’üncü büyük üretim üssü konumuna ulaştık. Avrupa'da beşinci, dünyada 13’üncü konumdayız. Türkiye'nin toplam ihracatı içinde, geçen yılki 273 milyar dolar içinde, yüzde 15'in üzerinde bir ihracat payına sahip oldu. Otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor Türkiye. Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarımıza göre dünyada dokuzuncuyuz, Avrupa'da birinciyiz. Otobüs üretiminde dünyada dördüncüyüz, Avrupa'da birinci sıradayız. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da beşinci ve dünyada da 13’üncü büyük otomobil üssü konumundayız" şeklinde konuştu.

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'TEDARİK SANAYİ YAN SANAYİMİZDE TOPLAMDA 21 MİLYAR DOLARLIK BİR İHRACAT BAŞARISI SAĞLANDI'

Bakan Bolat, “41,5 milyar doların içinde ana sanayi otomotivin kendisi olarak 25 milyar dolar, yan sanayi tedarik sanayi olarak da 17,1 milyar dolarlık ihracat başarısı elde edilmiştir. Bu yılın ilk 6 aylık verileri de ümit vericidir. Hamdolsun, ana sanayimizde 12,3 milyar dolar, tedarik sanayi yan sanayimizde de 8.6 milyar dolar toplamda 21 milyar dolarlık bir ihracat başarısı sağlandı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında otomotiv sektöründeki ticaret 61,5 milyar dolardır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında geçen yıl toplam ticaretin 233 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde, yaklaşık yüzde 25-26'lık bir pay otomotiv sektöründeki ticaretten gelmektedir. Türkiye ile Avrupa arasındaki karşılıklı ticaretin 4'te 1'i otomotiv ürünlerinden bitmiş ürünler ve tedarik yan sanayi ürünlerinden kaynaklanmaktadır ve bu karşılıklı olmaktadır. Bu anlamda, Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 71'i AB ülkelerine yapılıyor. Türkiye de Avrupa Birliği'nin otomotiv ihracatı anlamında 3. büyük pazarını oluşturmaktadır. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz: Geçen yıl olan yaklaşık 1,5 milyonluk otomotiv pazarında yaklaşık yüzde 30'a yakın yerli, yüzde 70'in üzerinde ithal payı var ve bu ithal payının da yüzde 71'i AB 27 ülkeden gelmekte” dedi.