Bakan Bolat: 'Amacımız bir ihracat ordusu kurmak'

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan 'İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü' kapsamında düzenlenen İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış Programı ve İlk Ders Buluşması programına katıldı. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Konferans salonunda düzenlenen törene Bakan Bolat ile birlikte YÖK Başkanı Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, iş dünyasının temsilcileri, öğretim elemanları ve davetliler katıldı.

‘AMACIMIZ BİR İHRACAT ORDUSU KURMAK’

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sürdürülebilir ihracatı yakalamak, sağlamak ve ihracatçılarımıza uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmak ve ihracatın gerektirdiği donanımlı iş gücü oluşturmak için Ticaret Bakanlığı olarak Bakan Yardımcımız Volkan Ağar'ın başkanlığında İhracat Genel Müdürlüğümüz ve Hizmetler İhracatı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde İhracat Akademisi kurma çalışmalarımızı başlatmıştık. İlk programı 1 Mart itibarıyla Marmara Üniversitesi ile başlatıyoruz. 15 Mart‘ta da Ankara Üniversitesi ile başlatıyoruz. 90’ar saatlik programla ve 1 buçuk ayda tamamlanan bu dönemsel programlarla Türkiyemizin bir çok üniversiteleri ile işbirliği yaparak, sürekli eğitim merkezleri ile birlikte Türkiyemizin 81 vilayetine inşallah yaygınlaştıracağız. Amacımız bir ihracat ordusu kurmak. İhracat akademisi mezunlarını verdikçe, ihracat hayatında başarıyla çalışmalarını arttırdıkça, performans gösterdikçe, amacımız ihracatçı sayımızı 250 binlere, hatta 300 binlere ulaştırmak. Çünkü ihracat 7 harften oluşan bir kelimeden ibaret değil. İhracat yatırım demek, üretim demek, yeni pazarlar demek, yeni satışlar demek, gümrük işlemleri demek, lojistik taşımacılık demek ve uluslararası rekabet demek, pazarın büyümesi, refahın, gelirin artması demek, istihdamın artması demek. Daha fazla iş, daha fazla aş, daha fazla gelir kazanmak demek, döviz kazanmak demek. Döviz kazandıkça ihtiyacımız olan ithal ürünleri ödeyebilme gücü demektir" dedi.

Haberin Devamı

‘220’DEN FAZLA ÜLKEYE BÖLGEYE 12 BİN 806 FARKLI ÜRÜN İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK’

Haberin Devamı

2024 yılı sonu itibari ile ihracat verilerini paylaşan Bakan Bolat, "Mal ihracatında Türkiye’nin dünya mal ihracatındaki payı yüzde 1,08’e yükseldi. Bu rakam 2002’de yüzde 0.50 civarındaydı. Tam 31 vilayetimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptılar. 55 vilayetimiz yıllık ihracatını 2023’e kıyasla arttırdı. Bizim ihracatımızın yüzde 94’ü sanayi ürünleri. 180 bin ihracatçının yaptığı 262 milyar dolar ihracattır ve istihdam sayısının 33 milyona ulaşmasıdır ve biz ihracatımızın yüzde 94’ünü sanayiden yapıyoruz. Bu noktada orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının toplam mal ihracatımızdaki payı da yüzde 41 civarındadır. 61 ülkeye, yedi coğrafi bölgeye rekor ihracatlar gerçekleştirdik. Toplamda 220’den fazla ülkeye, bölgeye 12 bin 806 farklı ürün ihracatı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.