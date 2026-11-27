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Bahçelievler Belediyesi’nin ‘Çocuk ve Aile’ temasıyla düzenlediği 5’inci Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı Bahçelievler Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törenle ziyarete açıldı. Törene, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcısı Abdulsamet Taş, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak ve vatandaşlar katıldı.

27 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak fuarda; 100’den fazla yayınevi ile 100’ün üzerinde yazar okurlarla buluşacak ve 1 milyon kitap ziyaretçilere sunulacak. Bu yıl çocukları ve aileleri odağına alan fuar, çocuklara kitap sevgisi kazandırmayı ve ailece okuma alışkanlığını desteklemeyi amaçlıyor. Fuar boyunca imza günleri, yazar söyleşileri ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Çocuk kitaplarından edebiyata, bilimden sanata, kişisel gelişimden araştırma eserlerine uzanan seçki her yaştan okura hitap edecek.

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‘BAHÇELİEVLER 10 GÜN BOYUNCA KİTAPLA, KÜLTÜRLE ŞENLENECEK’

Kitap fuarının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “İçinizden, Bahçelievlerli biri olarak bu kitap fuarının 5'incisinde aranızda bulunmak benim için şereftir. Bu bölgede doğmuş, büyümüş ve hala bu bölgede yaşayan, Bahçelievler ve Güngören’in ortak coğrafyasında yetişmiş, şu anda Ticaret Bakanlığı görevini yapan bir abiniz, büyüğünüz olarak sizleri burada görmekten ve katılımınızdan çok çok mutlu oldum. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Belediye Başkanımız, uzun yıllardır arkadaşımız ve dostumuz. Gerçekten Bahçelievler’e çok güzel hizmetler yaptı ve ikinci dönemini yapıyor. Kitap fuarına da büyük önem verdi ve bu yıl 5'incisini gerçekleştiriyor. Hem de İstanbul’un en güzel ve en büyük kongre ve kültür merkezlerinden birinde, soğukta ve zor kış şartlarında olmadan kitapseverler burada buluşacaklar. Kitaplara bakacaklar, satın alacaklar, yazarlarla tanışacaklar ve kitap imzalatacaklar. Burada paneller, mülakatlar ve söyleşiler yapılacak. Bahçelievler 10 gün boyunca kitapla, kültürle şenlenecek. Düşünebiliyor musunuz, geçen yıl tam 1 milyon kişi bu kitap fuarını gezdi. Muazzam bir rakam. İnşallah bu yıl bu rakam daha da aşılacak ve tam 1 milyon kitap burada sergilenecek, okuyucularla buluşacak. Görüyorum ki mini mini çocuklar, öğretmenleri, halkımız ve idarecilerimiz burada. Burada düşünürken bir slogan buldum: ‘Kitap sever Bahçelievler.’ Güzel, kafiyeli bir slogan oldu. İnşallah her zaman bir huzur beldesi, gerçekten güvenli bir belde ve mutluluk şehri olarak gördüğüm Bahçelievler, değerli hemşehrilerimizle beraber bu özelliklerini daha da geliştirecek” diye konuştu.

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'HER YIL BÜTÇENİN YÜZDE 17'Sİ EĞİTİME AYRILIYOR'

Bakan Bolat, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 24 yıllık yönetim döneminde her zaman devlet bütçesinin en büyük payını eğitime ayırdı. Ortalama her yıl bütçenin yüzde 17'si eğitime ayrılıyor. Okullar yenilendi, yurtlar sıfırdan yapıldı, sayıları 6 kat artırıldı ve öğrencilerimize burslar, yemekler, ikramlar sunuldu. Yurtlarda da ücretsiz ikramlar yapılıyor. Bu anlamda, çocuklar daha okula gelirken kitaplar sıralarında hazır bekliyor. Böyle uygulamalar yoktu. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın genel müdür yardımcısıyla konuştum. Yılda dört yüz on milyon adet bandrollü kitap basılıyor ve kendileri bandrol veriyorlar. Yaklaşık 300 milyon adet kitap da Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından ücretsiz basılıyor ve okullarımıza, ilk, orta ve liselerde öğrencilerin sıralarına her yeni eğitim yılının başında yerleştiriliyor. Kitap bir eğitim aracıdır, öğrenme aracıdır. Yüce dinimiz İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in ilk kelimesi ‘İkra’, yani ‘Oku’ emriyle başlıyor. Okumak, gerçekten iyi bir eğitim almanın birinci adımıdır. Okumak, yazmak. Şimdi dijital dünyadayız. Orayı da farklı bir öğrenme ve eğitim aracı olarak düşünebiliriz ama okuma kültürünü asla bırakmamalıyız. Bizim neslimiz gerçekten okuma aşığı bir nesildi ve daha sonra gençlerimiz de bunu daha da artırarak devam ettirdi. Bunu nerede görüyoruz? Basılan kitapların sayısında görüyoruz. Türkiye’de yılda yedi yüz küsur milyon kitap basılıyor ve satılıyor. Bunu aynı zamanda ülkemizin her tarafında, illerde, şehir merkezlerinde ve ilçelerde düzenlenen kitap fuarlarında görüyoruz. İstanbul’da, 1975’ten sonra yılda bir kere yapılan bir kitap fuarı vardı. 1985’ten sonra bunun sayısı 2, 3, 4, 5 oldu. Ama hamdolsun, son 20-25 yıldır bütün ilçelerimizde kitap fuarları belediyelerimiz tarafından düzenleniyor ve hepsine şükran borçluyuz. Bahçelievler Belediye Başkanımız Sayın Hakan Bahadır’a ve kıymetli ekibine de bu hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz. Niye? Çünkü bu fuarlar insanların kültür ihtiyacını gideriyor ve yayıncılarla, yazarlarla, okuyucuları aynı platformda buluşturuyor. Bu anlamda da çok değerli. Burada gerçekten söyleşiler, paneller yapılacak ve kültürel konularda dolu dolu bir on gün geçirilecek. Burada, biliyorsunuz, nikâh salonu var; düğünler yapılıyor, toplantılar düzenleniyordu. Bahçelievler Belediyemiz burayı 10 günlüğüne kitap severlerin hizmetine açmış oldu. Bu büyük bir kamu hizmeti” ifadelerini kullandı.

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‘KİTAP SEVGİSİNİN DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMASINI DİLİYORUM’

İstanbul Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ise “Fuar boyunca okuyucularımızın yazarlarımızla buluşmasını, gençlerimizin yeni ufuklar keşfetmesini ve kitap sevgisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını diliyorum. Bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 5'inci Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı’nın hayırlı ve başarılı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

‘GÜZEL BİR KİTAP FUARI DÖNEMİ OLMASINI ÖZELLİKLE DİLİYORUM’

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Gerçekten sosyal hayatımızı zenginleştiren, birlik ve beraberliğimizi aslında birçok buradaki buluşmayla artıran hem de aynı zamanda neslimizin daha donanımlı, daha özgüvenli yetişmesine vesile olacak kitap fuarımızın Bahçelievlerimize, aslında sadece Bahçelievler değil çevre ilçelerimize de hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki burada geçen seneden daha fazla bir yoğunlukta İstanbullu hemşehrilerimiz bir araya gelmiş olacak. Hem yazarlarımızla buluşacaklar hem söyleşilerde yazarlarımızın o kitapların içerisindeki meseleleri ve aslında geleceğe dair çocuklarımıza birçok önemli kazanım elde edeceği ifadeleri dinleyecekler. Sadece çocuklar değil aslında hanımefendiler için de beyefendiler için de güzel bir kitap fuarı dönemi olmasını özellikle diliyorum” dedi.

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‘10 GÜN SÜREDE 1 MİLYON KİTAP GELECEK BURAYA’

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise “Tabii bakış açımız, kitapla geleceğimizi bir araya getirmek. Maalesef Avrupa ve Japonya'ya göre okuma oranımız oldukça düşük. Türkiye'de bir kişinin 1 tane bile kitap okumadığı yönünde, yıllık veriler var. Bu gerçekten bizleri çok üzüyor. Ama gelecek bilimde, gelecek ilimde, teknolojide. Teknoloji için, bilim için muhakkak okumak lazım. Belki cep telefonundan, bilgisayardan bazı şeyler okuyoruz ama genel bilgi muhakkak kitaptan alınır. Oradaki kısa, ham bilgiler, tablet bilgiler yeterince bizim bilgi dağarcığımızı artırmıyor. Yaklaşık 120 yayınevi geldi. 10 gün sürede 1 milyon kitap gelecek buraya. Geçen sene 1 milyon kişi ziyaret etti, bu sene inşallah 2 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Çünkü bizim için önemli olan, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'biz insanları eşref-i mahlukat olduğu için seviyoruz; geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz olduğu için seviyoruz'. Çocuklarımızla, gençlerle, büyüklerimizle yazarlarımızı buluşturacağız, söyleşiler yapacağız” diye konuştu.