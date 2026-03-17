Bakan Bolat: 2026 bütçesinden 917 milyar lira harcama yapacağız

Bolat, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İyilik Güzeldir Platformu ve Merter Markalar Birliğince Bahçelievler Öğretmenevi'nde beşincisi düzenlenen "Kardeşliğe Çağrı" iftar programında engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve yetimlerle bir araya geldi.

Programda konuşan Bolat, ramazan ayının sabrın, fedakarlığın, dayanışmanın, arınmanın ve empati duymanın, insanlarla hemhal olmanın, kendini başkalarının yerine koyup onların hissettiklerini hissedebilme ayı olduğunu söyledi.

Bolat, hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl içinde ekonomik büyüme, refah artışı, üretim, ihracat, eğitim, sağlık, çevre, kültür, sanat ve güvenlikte devletin her kuruşunu vatandaşlar için harcamaya gayret ettiklerini belirtti.

Sosyal destek programlarına önem verdiklerini dile getiren Bolat, "Bizden önce sosyal yardımlar milli gelirden ancak yüzde 0,5 pay alıyordu. Bu yıl sosyal yardımlar yaklaşık 1 trilyon liraya ulaşan bütçesiyle vatandaşlarımıza tahsis edilmekte." diye konuştu.

Bolat, özel çocuklara, yaşlılara, yetim çocuklara, şehit ailelerine, gazi ailelerine her zaman destek olmayı sürdüreceklerini ve yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Evlerinden çıkamayan özel çocukların rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gördüklerini belirten Bolat, "Evde çocuklarına bakmak zorunda kalan anneler, artık çocuklarıyla sabah gönderilen minibüse binip okula gidiyor. Onlar da hayata karışıyorlar, sosyalleşiyorlar, üretime katılıyor. Özellikle huzur evlerinde yaşamlarını devam ettirmek isteyenler büyüklerimiz için çok sayıda tesisler açıldı." ifadelerini kullandı.

"HUZUREVLERİMİZİN SAYISI DEVLET KORUMASI ALTINDA 175'E YÜKSELDİ"

Ticaret Bakanı Bolat, çocuklar için "81 ilde Çocuklar Güvende" programı ile çocukların korunmaları ve bakımlarının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"120 bin büyüğümüze evde bakım, evde sağlık hizmetleri götürülmekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı tam 1400 yatılı kuruluşumuz var. 14 bin 600 çocuğa korunma ve bakım hizmeti veriliyor. Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri sayısı 286'ya yükseldi. 20 sene önce özel bireylerin eğitimi konusunda 342 okul vardı. Şu anda 1855 okulumuz var. Tam 35 bin öğretmen çocuklarımız için görev yapıyor. Şehit ile gazi aileleri ve onların çocukları da devlet koruması altında yüksek öğretime geçişlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında öncelikli yerleştiriliyor.

Kamuda istihdam noktasında şehit ve gazi aileleri için kontenjan uygulaması var. Yaşlılarımızla ilgili olarak huzurevlerimizin sayısı devlet koruması altında 175'e yükseldi. Gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezleri de 45'e çıktı. Bu çerçevede sağlık, bakım, koruma, rehabilitasyon, sosyal güvenlik alanında ihtiyaç duyulan bütün hizmetleri vermeye devam edeceğiz."

"2026 BÜTÇESİNDEN 917 MİLYAR LİRA HARCAMA YAPACAĞIZ"

Bolat, Türkiye bütçesinin yaklaşık yüzde 3,5'inin sosyal politikalar ve desteklerine tahsis edildiğini belirterek, "Özel bireylerin toplumsal hayata katılımı ve eğitimleri noktasında 194 milyar lira, ailelerinin güçlendirilmesi için 22 milyar lira, çocukların gelişimi için 44 milyar lira, şehit yakınları ve gaziler için 14 milyar lira ile toplamda 2026 bütçesinden 917 milyar lira harcama yapacağız." dedi.

Geçen yıl bu desteklerin 630 milyar lira olduğunu kaydeden Bolat, "Evde bakım hizmetleri için emeklilerimize yönelik olarak 90 milyar lira, 65 yaş üstü büyüklerimize yaşlılık ve malul maaşları olarak 106 milyar lira, eğitime servisle taşımak için 11 milyar lira ve vatandaşlarımızın yüzde 50 daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanmaları için de 373 milyar lira bu yılki bütçeden harcama yapıyoruz." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin etrafında savaşlar olduğunu dile getirerek, dış politikada tek bir vatandaşın tırnağına zarar gelmeden krizleri yönetmeyi başardıklarını kaydetti.

Bakan Bolat, Türkiye'nin üretim, büyüme, savunma sanayisi, enerji, üstyapı, ulaşım, sanat ve sporda güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

BOLAT, DAVETLİLERLE SOHBET ETTİ

Konuşmaların ardından Bolat'a plaket yerine "Gazze'deki çocuklara bayramlık hediye edilmiştir." yazılı bir dosya İHH Merter Şube Başkanı Gürbüz Oruç tarafından takdim edildi.

Ardından Bakan Bolat, çocuklara hediye verdi, davete katılan engellilerle, yaşlılarla, şehit yakınları ve yetimlerle sohbet etti.